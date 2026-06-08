Israel rechaza condiciones de Irán y mantiene operaciones contra Hezbolá pese a afirmaciones de alto al fuego de Trump

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Tensiones entre Irán e Israel continúan; Trump vaticina alto al fuego. AFP

Irán e Israel intercambiaron ataques por primera vez desde el inicio del alto al fuego vigente desde el 8 de abril, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ambas partes buscan negociar un alto al fuego inmediato para frenar la nueva escalada en Oriente Medio.

El lunes, el presidente estadounidense pidió a ambos países detener los ataques. A través de su red Truth Social, Trump señaló que Irán e Israel deben dejar de disparar de inmediato y aseguró que las conversaciones para alcanzar una nueva tregua avanzan.

La tensión aumentó después de que Irán lanzara misiles contra Israel entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Teherán aseguró que actuó en respuesta a un bombardeo israelí contra posiciones vinculadas con Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut, en Líbano.

Israel respondió con ataques aéreos contra varias ciudades iraníes, incluida Teherán. De acuerdo con la información difundida, los objetivos incluyeron sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

Irán anuncia cese de ataques y mantiene negociaciones

Tras la escalada militar, el mando de las fuerzas armadas iraníes informó el lunes el cese de su operación militar contra Israel.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país continúa participando en los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto.

“La defensa y la diplomacia son los dos pilares del poder nacional. No hemos abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones”, escribió el mandatario en la red social X.

اولویت ما امنیت ملی و آرامش مردم است. با اقتدار از حقوق ملت دفاع می‌کنیم و در برابر هیچ تهدیدی عقب‌نشینی نخواهیم کرد. دیپلماسی و دفاع دو بال قدرت ملی‌اند؛ نه میدان را ترک کرده‌ایم و نه میز مذاکره را. به امید خدا با وحدت و عقلانیت ایران از این آزمون نیز سربلند عبور خواهد کرد. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 8, 2026

La declaración se produjo después de que las autoridades iraníes anunciaran el fin de los ataques. Sin embargo, también advirtieron que podrían responder con acciones más severas si continúan las agresiones en territorio iraní o en el sur de Líbano.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, indicó previamente que las consultas diplomáticas seguían en marcha, aunque reconoció que la nueva escalada militar podría afectar el proceso.

Israel rechaza condiciones de Irán sobre Líbano

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, rechazó las condiciones planteadas por Teherán y afirmó que Israel continuará actuando contra Hezbolá en territorio libanés.

Según un comunicado difundido por su oficina, Israel no aceptará amenazas iraníes ni vínculos entre las operaciones en Líbano y las tensiones con Teherán.

“Rechazamos categóricamente las amenazas de Irán. Todo intento iraní de establecer un vínculo entre Líbano e Irán con el fin de atacar a Israel recibirá una respuesta de gran fuerza”, señaló Katz.

Kudüs’ü yönetmeyi hayal eden ve tehditler savuran Türkiye İçişleri Bakanı’na şunu söylüyorum:



Kudüs, Konstantinopolis değildir ve İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir. İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 7, 2026

Irán ha insistido durante las negociaciones indirectas en que cualquier acuerdo debe contemplar también el fin de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá.

Las autoridades iraníes habían señalado como una línea roja un ataque contra Beirut. Sin embargo, el domingo la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó sobre una operación contra un centro de mando de combatientes en el distrito Dahiyeh de la capital libanesa.

De acuerdo con autoridades libanesas, el bombardeo dejó dos personas muertas y 20 heridas.

Los ataques afectan esfuerzos diplomáticos y mercados

Los nuevos enfrentamientos ocurrieron mientras continúan los intentos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. Pakistán participa como mediador en las conversaciones.

La escalada también tuvo repercusiones económicas. Los mercados reaccionaron ante la posibilidad de afectaciones en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio internacional de hidrocarburos.

El precio del petróleo Brent registró un incremento cercano al 5% y se aproximó a los 100 dólares por barril antes de moderarse tras el anuncio iraní sobre el cese de ataques.

A la incertidumbre se sumó la decisión de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, de prohibir la navegación de buques israelíes por el mar Rojo, otro corredor clave para el comercio mundial.

Continúan diferencias en las negociaciones

Además del conflicto en Líbano, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mantienen diferencias sobre varios temas.

Entre los asuntos pendientes figuran:

El control del estrecho de Ormuz

El alivio de sanciones contra Irán

El programa nuclear iraní

La situación de seguridad en Líbano

Mientras continúan los contactos diplomáticos, la población iraní enfrenta el impacto económico derivado de la incertidumbre regional y las tensiones internacionales.

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