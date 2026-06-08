Videos captan el caos por terremoto de magnitud 7.8 que suma 35 muertos en Filipinas

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Videos del terremoto de 7.8 en Filipinas. Foto: AFP.

El terremoto de magnitud 7.8 que se registró en Filipinas, alrededor de las 7:37 a.m. (hora local) del lunes, dejó al menos 35 muertos, 134 heridos y una decena de desaparecidos, de acuerdo con autoridades de gestión de catástrofes.

El movimiento telúrico provocó además el colapso de edificios, activó alertas de tsunami y generó una serie de réplicas en el sur del país.

Asimismo, videos difundidos en redes sociales mostraron derrumbes en distintas zonas afectadas por el terremoto en Filipinas.

🇵🇭 El número de víctimas mortales del potente terremoto de magnitud 7,8 que sacudió las costas de la isla de Mindanao, al sur de Filipinas, ha ascendido al menos a 32, con decenas de heridos, según informaron las autoridades de protección civil.



🎥 Así quedó el país tras el… pic.twitter.com/VsbvykWxxO — FRANCE 24 Español (@France24_es) June 8, 2026

El sismo ocurrió a las 07:37 horas locales y tuvo su epicentro en el mar, a una profundidad de 35 kilómetros cerca de la isla de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Notable quake, preliminary info: M 7.8 – 24 km WSW of Burias, Philippines https://t.co/sE8NEOL4Cm — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 7, 2026

Las autoridades informaron que varias estructuras resultaron dañadas, mientras equipos de emergencia continuaban las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

Videos del terremoto en Filipinas muestran derrumbes

Entre las imágenes difundidas en redes sociales destacan videos que muestran el colapso de un centro comercial en Ciudad General Santos, una localidad con alrededor de 720 mil habitantes.

📹 Vídeo | #Terremoto #Mindanao, 🇵🇭 #Filipinas [7.8 Mw – USGS, PHIVOLCS]



Momento exacto del #sismo al exterior del centro comercial "SM City" en la ciudad General Santos, Cotabato del Sur.



Tras las altas aceleraciones horizontales del terreno, la fachada lateral (o muro… pic.twitter.com/yYKtqqwYlu — SASSLA (@SasslaMx) June 8, 2026

Otros videos captaron el derrumbe de un edificio escolar durante el movimiento telúrico. Las grabaciones comenzaron a circular pocas horas después del sismo y documentan parte de los daños ocasionados por el fenómeno.

🇵🇭 ⚠️ Panic at Philippine elementary school as earthquake hits



In a video verified by AFP, school children could be seen sheltering in the arms of their teachers as a 7.8-magnitude earthquake struck the southern Philippines on Monday. A corrugated iron roof is seen collapsing… pic.twitter.com/rDgsLjiU8e — AFP News Agency (@AFP) June 8, 2026

Mientras continúan las labores de rescate, familiares de personas desaparecidas permanecen en las zonas afectadas a la espera de información sobre sus seres queridos.

Sismo de magnitud 7.8 en Filipinas activó alerta de tsunami

Tras el terremoto, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitió una advertencia por posibles olas en zonas costeras de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

🔴 #URGENTE | El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió un aviso de tsunami para Filipinas, Indonesia, Palaos, Estados Federados de Micronesia, Taiwán y Papúa Nueva Guinea tras registrarse un potente terremoto de magnitud 8.2 en la región. pic.twitter.com/KsxDDEx8Jc — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 7, 2026

Como medida preventiva, más de 2 mil personas fueron evacuadas en distintas comunidades. Horas después, las autoridades de Filipinas y otros países levantaron las alertas tras evaluar las condiciones en la región.

Bursa Narlı’daki fırtına sırasında çok sayıda tekne zarar gördü.



O anları kaydeden vatandaşın endişesi kameraya böyle yansıdı. pic.twitter.com/IqoHSZvlLt — Aykırı (@aykiri) January 9, 2026

René Punzalan, responsable de gestión de catástrofes de la provincia de Sarangani, informó que una de las zonas más afectadas fue el municipio de Glan, donde 14 personas murieron luego de que un deslizamiento de tierra sepultara viviendas ubicadas al pie de una montaña.

Las autoridades señalaron que los cortes de energía eléctrica complicaron las comunicaciones y la recopilación de información en algunas áreas afectadas.

Después del sismo principal, una serie de réplicas volvió a sacudir la región. La más intensa alcanzó una magnitud de 6.4, según datos del USGS.

Notable quake, preliminary info: M 6.4 – 16 km SW of Balangonan, Philippines https://t.co/70osLuIGA7 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 8, 2026

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica. En octubre de 2025, otro sismo registrado en el centro del país dejó 76 personas fallecidas.

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