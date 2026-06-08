Videos captan el caos por terremoto de magnitud 7.8 que suma 35 muertos en Filipinas
El terremoto de magnitud 7.8 que se registró en Filipinas, alrededor de las 7:37 a.m. (hora local) del lunes, dejó al menos 35 muertos, 134 heridos y una decena de desaparecidos, de acuerdo con autoridades de gestión de catástrofes.
El movimiento telúrico provocó además el colapso de edificios, activó alertas de tsunami y generó una serie de réplicas en el sur del país.
Asimismo, videos difundidos en redes sociales mostraron derrumbes en distintas zonas afectadas por el terremoto en Filipinas.
El sismo ocurrió a las 07:37 horas locales y tuvo su epicentro en el mar, a una profundidad de 35 kilómetros cerca de la isla de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Las autoridades informaron que varias estructuras resultaron dañadas, mientras equipos de emergencia continuaban las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.
Videos del terremoto en Filipinas muestran derrumbes
Entre las imágenes difundidas en redes sociales destacan videos que muestran el colapso de un centro comercial en Ciudad General Santos, una localidad con alrededor de 720 mil habitantes.
Otros videos captaron el derrumbe de un edificio escolar durante el movimiento telúrico. Las grabaciones comenzaron a circular pocas horas después del sismo y documentan parte de los daños ocasionados por el fenómeno.
Mientras continúan las labores de rescate, familiares de personas desaparecidas permanecen en las zonas afectadas a la espera de información sobre sus seres queridos.
Sismo de magnitud 7.8 en Filipinas activó alerta de tsunami
Tras el terremoto, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitió una advertencia por posibles olas en zonas costeras de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.
Como medida preventiva, más de 2 mil personas fueron evacuadas en distintas comunidades. Horas después, las autoridades de Filipinas y otros países levantaron las alertas tras evaluar las condiciones en la región.
René Punzalan, responsable de gestión de catástrofes de la provincia de Sarangani, informó que una de las zonas más afectadas fue el municipio de Glan, donde 14 personas murieron luego de que un deslizamiento de tierra sepultara viviendas ubicadas al pie de una montaña.
Las autoridades señalaron que los cortes de energía eléctrica complicaron las comunicaciones y la recopilación de información en algunas áreas afectadas.
Después del sismo principal, una serie de réplicas volvió a sacudir la región. La más intensa alcanzó una magnitud de 6.4, según datos del USGS.
Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica. En octubre de 2025, otro sismo registrado en el centro del país dejó 76 personas fallecidas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.