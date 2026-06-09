“Sí pica”: ministro alemán prueba salsas mexicanas y asegura buscar fortalecer la relación con México

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Ministro alemán Johann Wadephul prueba salsas y habla de México. Foto: Getty

La relación entre México y Alemania volvió a llamar la atención luego de que la Embajada de Alemania en México difundiera un video en el que Johann Wadephul, ministro federal de Asuntos Exteriores, prueba distintas salsas mexicanas mientras habla sobre los vínculos entre ambos países.

En el video, el funcionario destacó la importancia de México para la economía alemana y aseguró que existe interés en elevar el nivel de colaboración bilateral.

Se suele decir en México 🇲🇽 que : «Las salsas ya no pican 🌶️» . Así que a mi equipo le pareció buena idea que lo comprobara por mí mismo. 😉



Entre las tres salsas, cada vez más picantes, también se habló de las relaciones entre Alemania y México.



🇲🇽🤝🇩🇪@AussenMinDE pic.twitter.com/VVPU2aRDNa — Embajada Alemana en México (@AlemaniaMexi) June 8, 2026

Johann Wadephul destaca cooperación entre Alemania y México

“México es nuestro mayor socio comercial en América Latina”, afirmó Johann Wadephul mientras degustaba varias salsas. El canciller alemán señaló que durante mucho tiempo ambos países trabajaron juntos en un nivel que consideró insuficiente y sostuvo que busca impulsar una cooperación más amplia.

Al hablar sobre lo primero que piensa cuando escucha la palabra México, respondió entre risas: “Salsa. No, de verdad, cultura azteca”. También destacó el interés de jóvenes mexicanos por aprender alemán y acercarse a la cultura de su país.

La experiencia con las salsas mexicanas también dejó una reacción espontánea. “Ahora necesito beber algo, gente. ¡Sí pica!”, comentó antes de concluir que México es un país con muchas oportunidades y que Alemania debe conocerlo más.

Visita busca fortalecer la relación bilateral, en medio de protestas por planta de amoniaco

La visita ocurre mientras comunidades mayo-yoreme y organizaciones civiles mantienen su oposición a la planta de amoniaco de GPO en Topolobampo, Sinaloa. Por ello, los grupos convocaron a una protesta frente a la Embajada de Alemania para exigir que se revise el financiamiento otorgado al proyecto por el banco alemán KfW IPEX-Bank.

Mientras tanto, como parte de la agenda, el ministro sostendrá encuentros con autoridades mexicanas y participará en la Comisión Binacional germano-mexicana, donde se revisan temas clave de la cooperación entre ambos gobiernos.

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