Del desastre en Venezuela a Haití y China: los sismos que marcaron la historia por el número de víctimas

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Foto: Reuters

Los terremotos que sacudieron Venezuela han vuelto a poner sobre la mesa el enorme poder destructivo de estos fenómenos naturales. Aunque los sistemas de monitoreo y prevención han mejorado con el paso de los siglos, los grandes sismos continúan cobrando miles de vidas cuando impactan zonas densamente pobladas o con infraestructura vulnerable.

A lo largo de la historia, algunos terremotos han provocado catástrofes humanas sin precedentes, mientras que América Latina concentra varios de los eventos más mortales registrados en el planeta.

China encabeza la lista de los terremotos más mortales de la historia

De acuerdo con la base de datos del National Geophysical Data Center (NGDC) de la NOAA, recopilada por Our World in Data, el terremoto más letal del que existe registro ocurrió en Shaanxi, China, en 1556.

Se estima que dejó 830 mil muertos, una cifra que sigue siendo la más alta documentada para un desastre sísmico. El colapso de viviendas excavadas en depósitos de loess y la destrucción de decenas de condados explican la magnitud de la tragedia.

El segundo lugar corresponde al terremoto que devastó Puerto Príncipe, Haití, en 2010, con un saldo estimado de 316 mil fallecidos, seguido por el sismo que destruyó Antioquía (actual Antakya, Turquía) en el año 115, con alrededor de 260 mil víctimas.

Entre los 10 terremotos con mayor número de muertes también aparecen:

Lugar Año Muertes estimadas Magnitud Shaanxi, China 1556 830,000 8.0 Puerto Príncipe, Haití 2010 316,000 7.0 Antakya, Turquía 115 260,000 7.5 Antakya, Turquía 525 250,000 7.0 Tangshan, China 1976 242,769 7.5 Ganja, Azerbaiyán 1139 230,000 No determinada Sumatra, Indonesia 2004 227,899 9.1 Damghan, Irán 856 200,000 7.9 Gansu, China 1920 200,000 8.3 Dvin, Armenia 893 150,000 No determinada

Las cifras corresponden a estimaciones del NGDC utilizadas por Our World in Data, ya que algunos eventos históricos presentan distintos cálculos según la fuente.

Los terremotos más poderosos no siempre son los más mortales

La magnitud de un sismo no necesariamente determina el número de víctimas. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señala que el terremoto más potente registrado instrumentalmente ocurrió en Valdivia, Chile, en 1960, con una magnitud de 9.5.

Aunque fue el mayor jamás medido, dejó mil 655 personas fallecidas, una cifra considerablemente menor que otros terremotos de menor magnitud.

Entre los movimientos telúricos más intensos registrados por el USGS destacan:

Valdivia, Chile (1960) — Magnitud 9.5.

— Magnitud 9.5. Alaska, Estados Unidos (1964) — Magnitud 9.2.

— Magnitud 9.2. Sumatra, Indonesia (2004) — Magnitud 9.1.

— Magnitud 9.1. Tōhoku, Japón (2011) — Magnitud 9.1.

— Magnitud 9.1. Kamchatka, Rusia (1952) — Magnitud 9.0.

El terremoto de Sumatra en 2004 sobresale porque el tsunami que generó provocó más de 280 mil muertes en varios países del océano Índico, convirtiéndose en una de las mayores catástrofes naturales del siglo XXI.

Desde 2000, dos terremotos concentraron la mayoría de las muertes por desastres

Según Our World in Data, los años 2004 y 2010 registraron los mayores picos de mortalidad por desastres naturales en lo que va del siglo.

En 2004, el terremoto y tsunami de Sumatra representaron alrededor del 93% de las muertes por desastres naturales registradas ese año.

Seis años después, el terremoto de Haití concentró aproximadamente el 69% de las víctimas mortales por desastres naturales a nivel mundial.

Aunque la mortalidad causada por fenómenos naturales ha disminuido con el paso del tiempo gracias a mejoras en infraestructura, sistemas de alerta y capacidad de respuesta, los terremotos siguen siendo uno de los riesgos naturales con mayor potencial de provocar pérdidas humanas masivas.

Los terremotos más letales de América Latina

Los sismos registrados recientemente en Venezuela, donde las autoridades mantienen labores de búsqueda entre edificios colapsados, reavivaron el recuerdo de algunas de las mayores tragedias sísmicas ocurridas en América Latina.

De acuerdo con un recuento elaborado por Reuters, éstos son algunos de los terremotos más mortales registrados en la región:

País Año Muertes estimadas Magnitud Haití 2010 316,000 7.0 Ecuador-Colombia 1868 70,000 7.7 Perú 1970 66,794 7.9 Ecuador 1797 40,000 8.3 Chile 1939 30,000 8.3 Venezuela 1812 26,000 7.7 Arica (Perú, hoy Chile) 1868 25,000 8.5 Guatemala 1976 23,000 7.5 Venezuela 1797 16,000 No determinada Argentina 1861 14,000 Estimada en 7.2

El terremoto de Haití en 2010 continúa siendo el más mortífero de América Latina y el segundo más letal documentado en la historia mundial, mientras que el desastre ocurrido en Perú en 1970 desencadenó el deslizamiento de tierra más mortífero registrado, sepultando ciudades enteras bajo millones de toneladas de hielo, roca y lodo.

En el caso de Venezuela, Reuters recuerda que, antes de los sismos ocurridos en junio de 2026, el terremoto más letal de su historia moderna había sido el de 1967, con 240 personas fallecidas, mientras que el devastador terremoto de 1812 dejó alrededor de 26 mil muertos y destruyó gran parte de Caracas y otras ciudades del país.

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