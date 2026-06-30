EE. UU. sanciona a dos operadores ligados al CJNG y 9 empresas por red de robo de combustible

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EE. UU. sanciona a operadores del CJNG por combustible robado. Foto: Cuartoscuro/IA

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente relacionadas con una red de robo y contrabando de combustible que operaba en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, el gobierno estadounidense señaló que la organización criminal ha aprovechado el sector energético para financiar sus actividades ilícitas.

U.S. Sanctions Fuel Theft Operators Benefiting Foreign Terrorist Mexican Cartel https://t.co/1gTHiJToc5 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 30, 2026

Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a operadores del CJNG por huachicol “Hoy, Estados Unidos sanciona a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades involucradas en el robo de combustible, vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización designada como organización terrorista extranjera por la administración Trump.“

Asimismo, destacó que estas operaciones representan un riesgo para empresas legítimas y para el sistema financiero estadounidense.

“La medida del Departamento del Tesoro pone de relieve la explotación del sector petrolero y petroquímico mexicano por parte del CJNG, lo que representa una amenaza para las empresas estadounidenses legítimas y el sistema financiero de Estados Unidos. Esta acción demuestra el compromiso de esta Administración con el desmantelamiento de estas organizaciones terroristas y con el objetivo de garantizar la seguridad en Estados Unidos.”

Acusan al narco de financiar campañas y medios nacionales para influir en la política

Uno de los puntos más relevantes de la investigación señala que las ganancias obtenidas por el robo de combustible no solo servirían para financiar el tráfico de drogas, sino también para fortalecer redes de corrupción política en México.

De acuerdo con el informe, parte de esos recursos presuntamente se destinarían a campañas políticas, medios de comunicación y contratos gubernamentales, con el propósito de favorecer a funcionarios dispuestos a proteger las operaciones criminales.

“Según las agencias federales de aplicación de la ley, los cárteles utilizan sus ganancias ilícitas provenientes de la venta de combustible para financiar sus operaciones globales de narcotráfico y otras empresas criminales…”

El documento agrega que los grupos criminales utilizarían a políticos corruptos para ocupar puestos estratégicos dentro del gobierno, facilitando tanto el contrabando de hidrocarburos como el acceso a contratos públicos que permitirían lavar recursos de procedencia ilícita.

Modus operandi del combustible robado entre EE. UU. y México. Foto: USDT

Comercialización del combustible en México a través de empresas fachada y facturas falsas

La investigación explica que, una vez que el combustible ingresa de manera ilegal a México, es trasladado a centros de almacenamiento controlados por las organizaciones criminales.

Para ocultar su origen, intermediarios elaboran facturas falsas que simulan compras realizadas a importadores con permisos oficiales. Posteriormente, el combustible es distribuido mediante empresas fachada, que lo comercializan en gasolineras vinculadas con los grupos delictivos o en estaciones clandestinas.

Según el Departamento del Tesoro, este esquema permite vender el producto a precios competitivos al evadir impuestos, además de generar importantes ganancias para las organizaciones criminales.

Red de huachicol disfrazaba combustible robado como aceites y lubricantes

De acuerdo con la investigación, uno de los métodos utilizados para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) consistía en declarar falsamente el combustible como otros productos.

El Departamento del Tesoro señala que los cargamentos eran registrados como “aceites usados”, “lubricantes”, “aditivos”, “residuos de petróleo” o “residuos peligrosos”, además de utilizar documentación aduanera alterada, presuntos sobornos a funcionarios y contenedores no convencionales para ocultar el hidrocarburo.

El informe añade que gran parte de estas operaciones partirían desde Texas, principalmente desde ciudades como Houston y San Antonio, para posteriormente ingresar a entidades mexicanas como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, utilizando pipas, ferrocarriles e incluso embarcaciones.

Hacienda fortalece acciones en contra del robo de hidrocarburos relacionadas al narco

Tras las sanciones anunciadas por Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que reforzó las acciones coordinadas con autoridades estadounidenses.

En un comunicado, detalló que la OFAC designó a 11 sujetos —dos personas físicas y nueve empresas— presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el CJNG.

📢 #ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, fortalece acciones contra redes vinculadas con el robo de hidrocarburos relacionadas con el CJNG.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento… pic.twitter.com/fEIZoJxwfJ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 30, 2026

La dependencia explicó que, tras realizar análisis fiscales, financieros y corporativos, identificó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados y los recursos detectados dentro del sistema financiero.

Como parte de estas acciones, la UIF incorporó a los sujetos sancionados y a nueve personas adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de impedir el uso del sistema financiero nacional para actividades presuntamente ilícitas.

Hacienda afirmó que continuará colaborando con autoridades nacionales e internacionales para combatir las estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.

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