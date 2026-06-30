Trump no extendería el T-MEC: Estados Unidos activaría cuenta regresiva para su fin en 2036, según Reuters

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Fotos: Cuartoscuro y AFP

La administración del presidente Donald Trump anunciaría este miércoles 1 de julio que Estados Unidos no extenderá el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una decisión que iniciaría formalmente una cuenta regresiva de 10 años para poner fin al acuerdo comercial que durante 32 años ha sostenido la zona de libre comercio en América del Norte, así lo informó Reuters.

De acuerdo con la agencia internacional, funcionarios de Estados Unidos, México y Canadá sostendrán este miércoles una reunión virtual como parte del proceso de revisión del acuerdo, donde Washington comunicaría formalmente su decisión de no ampliar el tratado por otros 16 años.

Esta declaración activaría la llamada “cláusula de puesta del sol”, mecanismo negociado durante la primera administración de Donald Trump y que establece revisiones periódicas sobre la continuidad del acuerdo comercial.

El T-MEC entraría en un periodo de incertidumbre

Según Reuters, si no existe un acuerdo entre las tres naciones sobre cambios al tratado, el T-MEC entraría en un escenario de incertidumbre con revisiones anuales durante la próxima década.

En caso de mantenerse sin modificaciones o sin una extensión formal, el acuerdo comercial expiraría oficialmente el 1 de julio de 2036.

Greta Peisch, ex asesora general de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), señaló que existe expectativa de que el 1 de julio transcurra sin que Washington confirme su intención de extender el pacto.

Trump busca endurecer reglas comerciales

La revisión del acuerdo no significa una salida inmediata, pero sí anticipa negociaciones complejas sobre el futuro del comercio en América del Norte.

Entre las principales exigencias impulsadas por el gobierno estadounidense destacan cambios para aumentar el contenido regional y específicamente estadounidense dentro de la industria automotriz.

Reuters reportó que Estados Unidos busca que todos los vehículos fabricados en América del Norte incorporen al menos 50% de contenido estadounidense, lo que elevaría hasta 82% el contenido regional requerido para acceder a beneficios comerciales.

México negocia directamente con Estados Unidos

Por ahora, Estados Unidos mantiene negociaciones formales únicamente con México, dejando fuera a Canadá en esta etapa inicial.

De acuerdo con la agencia, las tensiones comerciales entre Washington y Ottawa han frenado el inicio de negociaciones formales con el gobierno canadiense.

Durante las conversaciones con México, ambas partes han discutido incluso la posibilidad de establecer un arancel global de 15% sobre automóviles, aunque con tarifas menores para vehículos fabricados en México y Canadá en caso de aceptar reglas más estrictas de origen.

Estados Unidos y México coinciden en parte del diagnóstico

Un funcionario mexicano citado por Reuters aseguró que ambos países coinciden en varios de los problemas que enfrenta actualmente el tratado.

Entre ellos se encuentran la reducción sostenida de empleos manufactureros en Estados Unidos, la caída del contenido estadounidense dentro de la fabricación automotriz y el aumento de componentes asiáticos en las cadenas productivas.

“México y Estados Unidos están de acuerdo con los objetivos. Lo que estamos discutiendo es cómo llegar a ellos”, señaló el funcionario citado por la agencia.

Mientras tanto, la decisión que anunciaría Donald Trump este miércoles podría marcar el inicio de uno de los procesos comerciales más delicados para el futuro económico de América del Norte.

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