125 horas bajo escombros: Miembro de la Cruz Roja Mexicana narra a UnoTV rescate en tiempo real

GENERANDO AUDIO...

Los rescatistas mexicanos de la Cruz Roja Mexicana establecieron contacto con un hombre atrapado más de 125 horas en Venezuela tras el colapso de un edificio y continúan las maniobras para extraerlo con vida, informó a Uno TV Marco Antonio Franco, líder de un equipo USAR desplegado en la zona de emergencia. Durante la entrevista, explicó que el sobreviviente ya recibe agua mediante una manguera instalada por el personal de rescate, mientras avanzan de forma manual para abrir un acceso seguro.

Marco Antonio Franco relató que, al momento de la conversación con Uno TV, el operativo seguía en desarrollo y el equipo mantenía comunicación constante con la víctima.

“Estamos trabajando en estos momentos con una persona que hemos localizado con vida… ya tuvimos contacto con él verbal y estamos logrando pasar líquidos. Calculamos unas horas más para poderlo sacar”.

El integrante de la Cruz Roja Mexicana explicó que el suministro de agua fue posible tras introducir una manguera entre los escombros. Sin embargo, precisó que todavía no existían las condiciones para hacer llegar alimento al hombre mientras continuaban los trabajos.

¿Cómo quedó atrapado el hombre bajo los escombros?

De acuerdo con la información proporcionada por el propio sobreviviente a los rescatistas, al momento del colapso trabajaba como vigilante en una caseta del estacionamiento de un centro comercial.

Marco Antonio Franco explicó que el edificio conservó parte de su estructura exterior, pero el interior colapsó prácticamente por completo.

Indicó que el inmueble contaba con siete niveles y que la mayor parte de ellos cayó sobre la zona donde permanecía el vigilante, situación que incrementó la complejidad del operativo.

Rescatistas mexicanos avanzan de forma manual

El líder del equipo USAR señaló que las condiciones del edificio impiden utilizar maquinaria pesada de manera constante, ya que podría provocar nuevos movimientos en la estructura y representar un riesgo tanto para la víctima como para el personal de rescate.

Por ese motivo, explicó que buena parte de la excavación se realiza manualmente y con herramientas especializadas.

Según detalló, el equipo logra avanzar aproximadamente 40 centímetros por hora, debido a que cada movimiento requiere estabilizar previamente la estructura.

A pesar de las dificultades, informó que los rescatistas ya consiguieron observar una mano del sobreviviente, además de mantener comunicación permanente con él durante las labores.

Hombre supera 125 horas bajo escombros; narran a UnoTV su rescate. Foto: AFP

Estado de salud del sobreviviente

Durante la entrevista con Uno TV, Marco Antonio Franco informó que el hombre permanece consciente y conserva el ánimo mientras espera ser liberado.

El rescatista narró que uno de los integrantes del equipo mexicano generó confianza con la víctima después de prometerle que regresaría tras concluir su turno de relevo.

Explicó que el rescatista cumplió su palabra, hecho que ayudó a fortalecer la comunicación entre ambos durante el operativo.

También comentó que el propio sobreviviente considera que su complexión delgada podría facilitar la extracción sin necesidad de retirar una cantidad mayor de escombros.

La información que compartió la víctima

Marco Antonio Franco indicó que el hombre informó a los rescatistas tener alrededor de 42 años y ser originario del estado de Vargas.

Además, explicó que el edificio donde permanece atrapado se localiza sobre la avenida Playas y calle 3, aproximadamente a 200 metros del mar.

El integrante de la Cruz Roja Mexicana añadió que el sobreviviente solicitó expresamente que no se notificara a su familia sobre su localización, decisión que el equipo de rescate respetó mientras continuaban las maniobras.

El equipo mexicano ya participó en otro rescate

Durante la conversación con Uno TV, Marco Antonio Franco informó que el mismo equipo participó previamente en el rescate exitoso de otra persona de 53 años.

Explicó que el operativo para liberar al hombre localizado con vida después de más de 125 horas representa hasta ahora el desafío técnico más complejo que han enfrentado desde su despliegue en Venezuela, debido a las condiciones del edificio y al acceso limitado hacia el punto donde permanece atrapado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.