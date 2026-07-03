Delcy Rodríguez revela que enfrenta un problema de salud

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Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AFP.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que atraviesa un problema de salud, aunque aseguró que esa situación no le impedirá continuar con sus actividades al frente del Gobierno. La funcionaria hizo la declaración durante una rueda de prensa, donde explicó que seguirá trabajando pese a las recomendaciones médicas.

Rodríguez señaló que médicos y personas de su equipo le han pedido que reduzca sus actividades debido a su estado de salud. Sin embargo, dejó claro que continuará con su agenda mientras el país enfrenta las consecuencias del doble terremoto ocurrido el 24 de junio, que ha dejado, hasta ahora, al menos 2 mil 595 personas fallecidas.

Delcy Rodríguez asegura que seguirá trabajando pese a su afección de salud

“La voz quebrada es porque tengo una afección de salud“, expresó la mandataria interina durante su intervención. Aunque reconoció que recibe constantes recomendaciones para descansar, afirmó que continuará desempeñando sus funciones.

“Mi afección de salud no me impedirá trabajar sin descanso, mañana, tarde, noche y madrugada por Venezuela“, declaró Rodríguez, sin ofrecer detalles sobre el padecimiento que enfrenta.

La presidenta encargada también explicó que ha decidido enfocar su situación personal en las labores de atención a la población afectada por el sismo. En ese sentido, señaló que prefiere convertir su “dolor interno” en acciones para apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Rodríguez afirmó que su prioridad es trabajar por “cada niño, cada hombre, cada mujer, cada abuelo y cada abuela que esté sufriendo, padeciendo y pasando penurias en este momento”, en referencia a las personas afectadas por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Hasta el momento, la mandataria no ha informado cuál es la naturaleza de su problema de salud ni si recibirá tratamiento específico. Su mensaje se centró en reiterar que mantendrá sus labores mientras continúan las acciones de atención tras la emergencia.

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