Terremotos en Venezuela reabren la lucha por el TPS: qué está pasando y por qué miles de venezolanos siguen en incertidumbre

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Foto: AFP

La emergencia causada por los terremotos en Venezuela reactivó la lucha por el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos. Mientras el gobierno estadounidense envía ayuda humanitaria al país, organizaciones migratorias insisten en que las nuevas condiciones justifican extender o restablecer esta protección.

Al tiempo que la administración de Donald Trump anunció un aumento de la asistencia humanitaria para atender la emergencia, con recursos destinados tanto a organizaciones internacionales como a operaciones de rescate sobre el terreno, la política migratoria hacia los venezolanos no ha cambiado.

.@FoxNews: "The State Department also announced today that they are increasing the financial commitment in humanitarian aid to $300 million." pic.twitter.com/TjZkzrh1JC — Department of State (@StateDept) June 30, 2026

Por el contrario, apenas cinco días después de los terremotos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recordó públicamente que el TPS es una protección “temporal”, un mensaje que fue interpretado por organizaciones migratorias como una señal de que la administración mantiene su intención de poner fin a ese beneficio.

¿Por qué los terremotos volvieron a poner el TPS en el centro del debate?

La petición de organizaciones venezolanas no surge únicamente por el impacto humanitario de los sismos.

La legislación estadounidense establece que el TPS puede otorgarse cuando un país enfrenta condiciones extraordinarias que hacen inseguro el regreso de sus ciudadanos, entre ellas conflictos armados, crisis humanitarias o desastres naturales de gran magnitud.

Precisamente ese fue el fundamento utilizado por distintos gobiernos estadounidenses para proteger temporalmente a ciudadanos de países afectados por emergencias.

Entre los ejemplos más conocidos figuran:

Haití, después del terremoto de 2010.

Siria, durante la guerra civil.

Afganistán, tras el regreso del régimen talibán.

Somalia y Sudán del Sur por conflictos armados prolongados.

En el caso venezolano, la administración de Joe Biden argumentó en 2021 que existían “condiciones extraordinarias y temporales” que impedían un retorno seguro de los migrantes.

¿Qué ocurrió con el TPS para los venezolanos?

La situación cambió con el inicio de la administración Trump.

A finales de 2025 comenzaron los anuncios para poner fin a las designaciones más recientes del programa, una decisión que posteriormente recibió respaldo parcial tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permitió al gobierno avanzar en la terminación del TPS para determinados grupos de beneficiarios.

Como consecuencia, organizaciones de apoyo a migrantes estiman que cerca de 600 mil venezolanos, de acuerdo con una cifra recopilada por El País, podrían perder la autorización para trabajar y quedar expuestos a procedimientos migratorios si las protecciones no son renovadas.

Aunque el proceso continúa desarrollándose en distintos tribunales y existen litigios pendientes, la incertidumbre jurídica permanece para miles de familias.

¿Qué están pidiendo las organizaciones venezolanas?

Tras los terremotos, abogados, organizaciones civiles y líderes de la diáspora enviaron una solicitud conjunta a la administración Trump y al Departamento de Seguridad Nacional.

El objetivo es que Venezuela vuelva a ser designada para el TPS o que se apruebe una nueva protección temporal mientras el país enfrenta la emergencia humanitaria.

🚨#SOSVenezuela El TPS se creó para este tipo de crisis por eso estoy exigiendo a la administración que reinstaure y extienda el TPS para nuestros hermanos venezolanos. 🇻🇪🇺🇸 pic.twitter.com/p1k2mPVq0s — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) July 2, 2026

Los promotores de la iniciativa sostienen que los terremotos agravaron una situación que ya era considerada crítica antes del desastre.

¿Qué dicen los abogados especializados?

El abogado migratorio John De la Vega, quien participa en la campaña para solicitar la redesignación del TPS, sostiene que la legislación contempla expresamente los desastres naturales como una de las razones para conceder esta protección.

Según explica, el caso venezolano reúne varios de los criterios previstos por la ley, especialmente después del impacto de los terremotos.

De la Vega también señaló que actualmente existen limitaciones logísticas para el retorno de miles de personas.

Entre ellas, afectaciones a infraestructura estratégica y la capacidad del país para recibir deportados.

¿Cuál es la postura del Gobierno de Estados Unidos?

Hasta ahora, la administración Trump no ha anunciado cambios en su política respecto al TPS para Venezuela.

Por el contrario, el Departamento de Seguridad Nacional reiteró recientemente que el programa fue concebido como una protección temporal.

Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ha reforzado la ayuda destinada a Venezuela tras los terremotos.

¿Qué puede pasar ahora?

Por el momento, no existe un anuncio oficial sobre una redesignación del TPS para Venezuela.

La decisión dependería del Departamento de Seguridad Nacional, que es la autoridad encargada de evaluar si un país reúne las condiciones previstas por la legislación para recibir o mantener esta protección.

Mientras tanto, organizaciones de venezolanos en distintas ciudades de Estados Unidos continúan impulsando campañas de recolección de firmas, pronunciamientos públicos y gestiones ante autoridades federales con el objetivo de que la emergencia provocada por los terremotos sea considerada un nuevo elemento dentro del debate migratorio.

Para miles de venezolanos que hoy viven y trabajan en Estados Unidos, el resultado de esa discusión podría definir no solo su situación migratoria, sino también la posibilidad de permanecer legalmente en el país mientras Venezuela enfrenta una de las mayores crisis humanitarias de los últimos años.

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