Terremotos en Venezuela: cómo ser voluntario desde Miami, Nueva York y Los Ángeles

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Foto: AFP

Los centros de acopio que reciben ayuda para Venezuela también buscan voluntarios para organizar los cargamentos de donativos que serán enviados a las zonas afectadas por los terremotos. En Miami, Nueva York y Los Ángeles varias organizaciones mantienen abiertas sus convocatorias y explican cómo registrarse, qué tareas realizar y qué recomendaciones seguir antes de asistir.

Miami: el principal centro logístico de voluntariado está en Doral

La operación más activa se concentra en Global Empowerment Mission (GEM), una organización humanitaria con sede en Doral que coordina la recepción, clasificación y despacho de ayuda desde Florida hacia La Guaira en conjunto con aliados del sector privado y organismos internacionales.

El centro de operaciones está ubicado en:

1850 NW 84th Ave., Suite 100

Doral, FL 33126

Voluntariado disponible

Las personas interesadas en colaborar como voluntarios pueden acudir al almacén de GEM de lunes a viernes, en dos turnos:

9:00 am. a 12:00 pm.

1:00 pm. a 4:00 pm.

Para participar como voluntario es necesario registrarse previamente a través del portal oficial de la organización: https://www.globalempowermentmission.org/es/volunteer/

Sin inscripción no se garantiza acceso a las jornadas de trabajo.

Una vez dentro del programa, los voluntarios son asignados a tareas específicas según la demanda del día, que pueden incluir la descarga de camiones, clasificación de insumos médicos, separación de alimentos, empaque de cajas y organización de pallets para el envío internacional.

Puntos oficiales de entrega de donaciones para Venezuela en Miami:

Global Empowerment Mission (GEM)

Centro Comunitario Doral Legacy Park

Vestíbulo de la Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado de Miami-Dade

Tienda del Inter Miami CF en el estadio DRV PNK Stadium

Nueva York: voluntariado organizado a través de una red centralizada

La coordinación del voluntariado está centralizada por la organización Fundavenyc, que actúa como puente entre los centros de acopio y las personas interesadas en colaborar.

La recomendación principal es no acudir directamente a los centros de recolección sin haber sido asignado previamente, ya que la distribución de tareas cambia diariamente según el volumen de donaciones.

El proceso de inscripción se realiza a través de la cuenta oficial de Instagram @fundavenyc, donde se canalizan los registros y se asignan los turnos de trabajo.

Una vez asignados, los voluntarios participan en actividades como la clasificación de insumos médicos, separación de alimentos, organización de donaciones y preparación de cajas para su envío.

La organización informó que la demanda de apoyo ha aumentado en los últimos días, por lo que continúa solicitando más voluntarios para acelerar la logística de los envíos hacia Venezuela.

Los Ángeles: voluntariado comunitario en centros y comercios venezolanos

Uno de los puntos activos es el restaurante Full Arepas, ubicado en el área de Downtown Los Ángeles, que se ha convertido en centro de reunión para la clasificación y preparación de donaciones. Las personas que deseen inscribirse como voluntarios pueden acercarse a los siguientes puntos:

1125 E Pico Blvd, Los Angeles, CA 90021

1006 San Pedro St, Los Angeles, CA 90015

Las jornadas de voluntariado se anuncian de forma dinámica en las redes sociales del establecimiento, por lo que los organizadores recomiendan verificar horarios antes de acudir.

¿Qué tareas realizan los voluntarios?

Aunque cada centro tiene su propia dinámica, la mayoría de las jornadas comparten funciones similares relacionadas con la preparación de la ayuda humanitaria.

Entre las tareas más comunes se encuentran la descarga de insumos, clasificación por categorías (médicos, alimentos, higiene), empaque de cajas, armado de pallets y organización de envíos internacionales.

En algunos casos, los voluntarios también apoyan en la verificación de inventarios y en la coordinación de salidas de contenedores hacia Venezuela.

¿Qué debes llevar si vas a ser voluntario?

Las organizaciones recomiendan asistir preparado para trabajo físico y jornadas de varias horas.

Se sugiere llevar ropa cómoda, zapatos cerrados, agua, guantes de trabajo si es posible y documento de identificación. También se aconseja evitar asistir con menores de edad debido a las condiciones logísticas de los almacenes.

¿Por qué es importante registrarse antes de asistir?

Los organizadores explican que el flujo de donaciones y voluntarios cambia constantemente, por lo que el registro previo permite asignar a cada persona donde más se necesita apoyo.

Esto evita la saturación de algunos centros mientras otros requieren refuerzo urgente, y permite que la ayuda humanitaria avance de manera más rápida y ordenada hacia Venezuela.

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