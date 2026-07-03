Venezuela eleva a 2 mil 595 los fallecidos tras terremotos, reporta periodista para Uno TV

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Nueve días después de los terremotos en Venezuela, las autoridades elevaron la cifra a al menos 2 mil 595 fallecidos y más de 12 mil 500 heridos por la tragedia que afectó principalmente a La Guaira y Caracas. Mientras continúan las labores de búsqueda, el sobreviviente Hernán Hill, un vigilante de 43 años que permaneció atrapado durante casi ocho días bajo los escombros, devolvió la esperanza.

Número de muertos continúa en aumento

El corresponsal de unotv.com en Caracas, Carlos Eduardo Velázquez, explicó en Noticias en Claro que la emergencia sigue agravándose conforme avanzan las horas.

Hace pocos minutos, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, daba un balance con respecto a las labores de rescate que aún se desarrollan en el litoral central venezolano y mencionaba el aumento de las cifras de fallecidos y también de heridos; esta última supera las 12 mil 500 personas heridas.

Terremotos en Venezuela dejan miles de víctimas y graves daños

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el saldo oficial aumentó a 2 mil 595 personas fallecidas, además de miles de heridos y desaparecidos. Asimismo, Carlos Eduardo Velázquez señaló que la ayuda internacional continúa llegando al país.

La presidenta agradecía a los 147 países por el envío de equipos de rescate para las labores de búsqueda de personas con vida y también de los cuerpos de las personas fallecidas atrapadas bajo los escombros

De acuerdo con las autoridades, existen 855 edificaciones afectadas, de las cuales 189 colapsaron totalmente y 666 presentan daños graves o parciales. Además, estimaciones satelitales de la NASA indican que cerca de 59 mil construcciones resultaron dañadas o destruidas en la región afectada.

Persisten los retos para la recuperación

El corresponsal también informó que la infraestructura aérea continúa operando de manera limitada debido a los daños provocados por los sismos.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía sufrió severos daños y se encuentra en recuperación. Los vuelos internacionales están siendo recibidos temporalmente en el aeropuerto Arturo Michelena, en Valencia.

Sobre los daños estructurales en La Guaira, Velázquez indicó que será necesario realizar estudios antes de reconstruir.

No fueron nada más edificios. Cuando fui al estado de La Guaira pude ver también casas de dos plantas que se vinieron abajo. Hay que estudiar a fondo el suelo de La Guaira y si realmente permite volver a construir en esas zonas.

De este modo, las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate. Mientras tanto, miles de personas permanecen en refugios temporales y continúan llegando apoyos internacionales.

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