VIDEOS: impresionante fuga de agua transforma calles de West Hollywood, California, en ríos

GENERANDO AUDIO...

Enorme fuga de agua convierte calles de West Hollywood en ríos. Foto: Reuters

Una rotura masiva de una tubería principal de agua provocó severas inundaciones en West Hollywood, California, Estados Unidos, durante la noche, convirtiendo varias calles en auténticos ríos, arrastrando vehículos, inundando edificios y obligando al cierre de importantes vialidades. Las autoridades trabajan para controlar la emergencia mientras evalúan los daños ocasionados por la fuga.

Water Pipe blew up on Sunset Blvd (West Hollywood) and the entire street, all the way to Santa Monica Blvd, is flooded and covered in mud. 😯😯😯 #westhollywood #sunsetblvd #flood pic.twitter.com/bZqGcgen4N — Muse Love (@museramos) July 16, 2026

Una tubería de más de un siglo provocó la emergencia

De acuerdo con autoridades locales, la fuga se originó en una tubería principal de agua de 91 centímetros de diámetro, instalada en 1916, cuya ruptura generó un enorme volumen de agua que se extendió rápidamente por distintas calles de West Hollywood. Pese a que la rotura fue en la madrugada de hoy, a las 11:00 a.m. -hora local- fue cuando las autoridades realizaron las reparaciones de la tubería.

July 16 at 11AM Update: LADWP crews are beginning repairs following this morning's water main break on Sunset Blvd. No water service interruptions are anticipated and water is clean & safe to drink. Street closures remain in effect. Please avoid the area. https://t.co/lsyDbeRrcZ pic.twitter.com/T5dYpKGcEv — City of West Hollywood (@WeHoCity) July 16, 2026

La fuerza de la corriente arrastró automóviles estacionados, inundó estacionamientos subterráneos de complejos habitacionales y provocó la formación de un gran socavón, además de afectar diversas vialidades de la ciudad. En los videos difundidos en redes sociales muestran cómo el agua descendía con fuerza por las calles, cubriendo por completo el pavimento y dificultando el tránsito vehicular.

Water main break on Holloway/Sunset in West Hollywood leaving streets flooded pic.twitter.com/buBXbLQY4a — Kyle Boss (@likeakyleboss) July 16, 2026

Autoridades cierran varias calles por las inundaciones

Como consecuencia de la emergencia, las autoridades implementaron diversos cierres viales para permitir las labores de reparación y garantizar la seguridad de la población.

Entre las vialidades afectadas se encuentran:

Sunset Boulevard , con cierre en dirección este entre Larrabee Street y Sherbourne Drive

, con cierre en dirección este entre y Holloway Drive , en dirección este entre Sunset Boulevard y Westmount Drive

, en dirección este entre y Santa Monica Boulevard , en dirección este entre San Vicente Boulevard y Hancock Drive

, en dirección este entre y Larrabee Street, Palm Avenue y Hancock Avenue, cerradas en ambos sentidos entre Sunset Boulevard y Santa Monica Boulevard

Las autoridades pidieron a los automovilistas evitar la zona y utilizar rutas alternas mientras continúan los trabajos de reparación.

West Hollywood now pic.twitter.com/lMVjat1Dy6 — Aurelia De La Costa (@AureliaLaCosta) July 16, 2026

🌊 SUNSET STRIP TURNS INTO A RIVER: Century-Old Water Main Ruptures, Flooding West Hollywood! 🌊



Diners and residents in West Hollywood woke up to absolute chaos early Thursday morning, July 16, 2026, when a massive, 110-year-old water main ruptured right near the iconic Sunset… pic.twitter.com/hHcK19oUIy — Crime Talk with Scott Reisch (@CrimeTalkNet) July 16, 2026

El agua inundó edificios y un depósito de autobuses

El flujo de agua descendió por Holloway Drive, inundando cocheras subterráneas de edificios residenciales antes de extenderse hacia Palm Avenue, Hancock Avenue y Santa Monica Boulevard.

How about taking care of your own shit in your shitty state dick head. ⬇️⬇️⬇️



A major water main break caused significant localized flooding in West Hollywood this morning. ￼

Key Details (as of July 16, 2026)

• Location: Near Sunset Boulevard and Holloway Drive (Sunset Strip… pic.twitter.com/wItSEzVwxT — MNRangerGirl (@MNJeepGirl77) July 16, 2026

BREAKING NEWS: Major water main break in West Hollywood. pic.twitter.com/1HbgPMm2zL — Jeffrey Blodgett 🇺🇸 (@J_Blodge) July 16, 2026

BREAKING: A 108-year-old water main ruptured around 3:55 a.m today near Palm Avenue and Harratt Street in West Hollywood, sending powerful floodwaters through streets near Sunset Boulevard.



The break flooded apartment garages, trapped and slammed cars together, created a… — Bella (@stockbella) July 16, 2026

Uno de los puntos más afectados fue un depósito de autobuses, que terminó completamente cubierto por el agua, mientras que varias calles permanecieron anegadas durante varias horas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.