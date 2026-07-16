VIDEOS: impresionante fuga de agua transforma calles de West Hollywood, California, en ríos
Una rotura masiva de una tubería principal de agua provocó severas inundaciones en West Hollywood, California, Estados Unidos, durante la noche, convirtiendo varias calles en auténticos ríos, arrastrando vehículos, inundando edificios y obligando al cierre de importantes vialidades. Las autoridades trabajan para controlar la emergencia mientras evalúan los daños ocasionados por la fuga.
Una tubería de más de un siglo provocó la emergencia
De acuerdo con autoridades locales, la fuga se originó en una tubería principal de agua de 91 centímetros de diámetro, instalada en 1916, cuya ruptura generó un enorme volumen de agua que se extendió rápidamente por distintas calles de West Hollywood. Pese a que la rotura fue en la madrugada de hoy, a las 11:00 a.m. -hora local- fue cuando las autoridades realizaron las reparaciones de la tubería.
La fuerza de la corriente arrastró automóviles estacionados, inundó estacionamientos subterráneos de complejos habitacionales y provocó la formación de un gran socavón, además de afectar diversas vialidades de la ciudad. En los videos difundidos en redes sociales muestran cómo el agua descendía con fuerza por las calles, cubriendo por completo el pavimento y dificultando el tránsito vehicular.
Autoridades cierran varias calles por las inundaciones
Como consecuencia de la emergencia, las autoridades implementaron diversos cierres viales para permitir las labores de reparación y garantizar la seguridad de la población.
Entre las vialidades afectadas se encuentran:
- Sunset Boulevard, con cierre en dirección este entre Larrabee Street y Sherbourne Drive
- Holloway Drive, en dirección este entre Sunset Boulevard y Westmount Drive
- Santa Monica Boulevard, en dirección este entre San Vicente Boulevard y Hancock Drive
- Larrabee Street, Palm Avenue y Hancock Avenue, cerradas en ambos sentidos entre Sunset Boulevard y Santa Monica Boulevard
Las autoridades pidieron a los automovilistas evitar la zona y utilizar rutas alternas mientras continúan los trabajos de reparación.
El agua inundó edificios y un depósito de autobuses
El flujo de agua descendió por Holloway Drive, inundando cocheras subterráneas de edificios residenciales antes de extenderse hacia Palm Avenue, Hancock Avenue y Santa Monica Boulevard.
Uno de los puntos más afectados fue un depósito de autobuses, que terminó completamente cubierto por el agua, mientras que varias calles permanecieron anegadas durante varias horas.
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