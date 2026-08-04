Demócratas de Estados Unidos definen en Míchigan a su candidato al Senado

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Foto: AFP

Los demócratas de Estados Unidos celebran este martes una elección primaria en Míchigan para definir a su candidato al Senado, en una contienda considerada clave para el futuro del partido. El aspirante progresista Abdul El-Sayed enfrenta a la congresista Haley Stevens, respaldada por el liderazgo demócrata.

Quien obtenga la candidatura competirá en noviembre contra el republicano Mike Rogers por el escaño que dejará vacante el senador demócrata Gary Peters.

¿Quiénes compiten en la primaria demócrata?

Las encuestas colocan como favorito a Abdul El-Sayed, médico identificado con el ala progresista del Partido Demócrata.

Su candidatura cuenta con el respaldo de figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, y basa su campaña en la defensa de las clases trabajadoras, además de criticar tanto al presidente Donald Trump como a los actuales dirigentes del partido y al movimiento proisraelí en Estados Unidos.

Del otro lado está Haley Stevens, diputada desde 2019 por los alrededores de Detroit, quien ha centrado su campaña en la reindustrialización y en la capacidad de construir acuerdos para enfrentar a los republicanos.

Una elección con impacto nacional

Stevens, exasesora del expresidente Barack Obama en temas de la industria automotriz, recibió el apoyo de líderes demócratas como Chuck Schumer y la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer.

Los demócratas consideran estratégico conservar este escaño en un estado donde Donald Trump ganó en las elecciones de 2024, ya que buscan recuperar la mayoría en el Senado.

El interés por esta primaria también creció por sus posibles efectos dentro del partido. Dan Pfeiffer, exasesor de la Casa Blanca durante el gobierno de Obama, afirmó que si Abdul El-Sayed obtiene la victoria, las repercusiones se extenderán más allá de Míchigan.

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