Rescatan a 173 migrantes tras incendio de embarcación en el canal de la Mancha

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Embarcación con 173 migrantes se incendió cerca de Francia. Foto: AFP

Una operación conjunta de rescate entre Francia y Reino Unido permitió salvar a 173 migrantes después de que la embarcación en la que intentaban cruzar el canal de la Mancha se incendiara frente a las costas del norte de Francia.

El incidente ocurrió la mañana de este martes cerca de Boulogne-sur-Mer, cuando una pequeña embarcación utilizada para cruzar hacia territorio británico sufrió un incendio que obligó a sus ocupantes a lanzarse al agua.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se reportan víctimas mortales.

El motor se incendió cerca de aguas británicas

De acuerdo con la Prefectura Marítima del Canal de la Mancha y del Mar del Norte, el bote había partido desde Veules-les-Roses, en el departamento de Sena Marítimo.

Durante la noche del lunes, cinco personas que requerían atención fueron rescatadas y desembarcadas, mientras que el resto de los ocupantes decidió continuar el viaje y rechazó la ayuda ofrecida por los servicios franceses.

Horas después, cuando la embarcación se aproximaba a aguas británicas, el motor se incendió y la estructura comenzó a deteriorarse rápidamente, lo que provocó una emergencia a gran escala.

Francia y Reino Unido desplegaron una operación conjunta

Tras recibir la alerta, autoridades marítimas de ambos países movilizaron varios buques de rescate, entre ellos embarcaciones y lanchas salvavidas británicas.

Inicialmente se reportó el rescate de 157 personas, pero al concluir las labores la cifra fue actualizada a 173 migrantes auxiliados.

Según los servicios de emergencia, algunos pasajeros presentaban quemaduras, golpes o raspaduras, aunque no se reportaron lesiones graves.

Mujeres y niños quedaron sin alojamiento

Después de ser trasladados a tierra firme en Boulogne-sur-Mer, los sobrevivientes fueron conducidos a autobuses habilitados por las autoridades.

La organización de apoyo a migrantes Utopia 56 informó que alrededor de 50 mujeres y menores de edad que viajaban en la embarcación llegaron posteriormente a la ciudad de Calais, donde no contaban con alojamiento de emergencia disponible.

Una de las mayores operaciones de rescate recientes

Las autoridades francesas señalaron que se trata de una de las operaciones de rescate más importantes desde que comenzaron a multiplicarse los cruces irregulares del canal de la Mancha en embarcaciones precarias a partir de 2018.

El secretario de Justicia del Reino Unido, Alex Norris, afirmó que el incidente evidencia los riesgos que enfrentan quienes intentan cruzar esta ruta y criticó a las redes de tráfico de personas que organizan estos viajes.

Según un recuento de AFP, al menos 15 personas han muerto durante travesías clandestinas del canal de la Mancha en lo que va de 2026, una de las rutas migratorias más utilizadas para intentar llegar al Reino Unido desde Europa continental.

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