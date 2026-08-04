Sube a 75 la cifra de migrantes muertos tras la tragedia en Ceuta

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72 mil migrantes ingresaron a Ceuta. Foto: AFP

El número de migrantes fallecidos durante el intento masivo por llegar a Ceuta, enclave español en el norte de África, aumentó a 75, informó este martes la Delegación del Gobierno español en ese territorio. El balance oficial previo reportaba 72 víctimas, principalmente por ahogamiento.

La tragedia ocurrió la semana pasada, cuando alrededor de 72 mil migrantes ingresaron a Ceuta, la mayoría nadando o caminando. Según las autoridades españolas, cerca de 70 mil ya fueron devueltos a Marruecos.

¿Qué se sabe sobre las muertes de migrantes en Ceuta?

Las autoridades españolas confirmaron que la mayoría de las víctimas murieron al intentar cruzar el mar hacia Ceuta.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Marruecos informó previamente que 11 personas fallecieron del lado marroquí de la frontera:

10 migrantes murieron ahogados

Una persona falleció tras caer de una zona rocosa entre la ciudad marroquí de Fnideq y Ceuta

Organizaciones civiles reportan una cifra mayor de víctimas

Aunque el balance oficial español se ubica en 75 muertos, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que el número podría ser mucho mayor.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) estima que la tragedia dejó casi 130 víctimas, además de decenas de personas desaparecidas.

En tanto, el Observatorio del Norte de Derechos Humanos (ONDH) calcula que el saldo podría rondar los 100 fallecidos, sin contar a quienes siguen sin ser localizados.

Las cifras continúan bajo revisión mientras las autoridades mantienen las labores de búsqueda e identificación de víctimas.

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