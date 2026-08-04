Erupción del volcán de Fuego en Guatemala: activan alerta máxima y evacúan a cientos de personas; ve imágenes

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Guatemala, en alerta roja por erupción de volcán de Fuego. Foto: AFP

La erupción del volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica, obligó a las autoridades de Guatemala a declarar alerta roja en las zonas de mayor riesgo y a evacuar a cientos de habitantes asentados en sus faldas, mientras continúa la expulsión de lava, ceniza y gases.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que el coloso incrementó su actividad desde la noche del lunes, por lo que activó el máximo nivel de alerta en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, donde viven alrededor de 1.6 millones de personas.

Hasta el momento, al menos 500 personas de las comunidades de El Porvenir y Las Lajitas fueron trasladadas a refugios temporales en el municipio de San Juan Alotenango, aunque las autoridades mantienen vigilancia permanente debido a la evolución de la actividad volcánica.

Volcán de fuego, 04 de agosto 2026 🌋 pic.twitter.com/OANvG85IwV — Yr Mzr 😎 (@MonoCamaleon) August 4, 2026

Guatemala activa alerta roja por la intensa actividad del volcán de Fuego

La secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes, llamó a la población que habita en las zonas de mayor peligro a evacuar de forma preventiva.

“Encontrarán atención, acompañamiento y condiciones seguras mientras continúa la actividad volcánica“, expresó la funcionaria mediante un mensaje difundido por la institución.

Las autoridades indicaron que la alerta roja se mantiene únicamente en los departamentos directamente afectados por el volcán, mientras que el resto del país permanece bajo vigilancia. El Ministerio de Educación suspendió clases en comunidades cercanas como medida preventiva.

Autoridades de #Guatemala ordenaron evacuaciones preventivas en dos localidades cercanas al #VolcánDeFuego, cuya actividad se intensificó con erupciones intensas y emisión de gases y cenizas.



La actividad del volcán de Fuego continúa en su fase más intensa y se registró el… pic.twitter.com/33PHhERY5i — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 4, 2026

Lava, ceniza y sismos mantienen bajo vigilancia a las autoridades

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la actividad eruptiva continúa con una fuente de lava de entre 200 y 300 metros de altura sobre el cráter.

Además, la columna de ceniza alcanzó más de 7 mil metros de altura, mientras que el material volcánico se dispersa entre 5 mil y 6 mil metros, con alcance de hasta 130 kilómetros hacia el oeste.

El organismo también advirtió que persiste el riesgo de flujos piroclásticos y deslaves de material incandescente en las barrancas del flanco sur del volcán.

Como parte del monitoreo, las autoridades reportaron 34 sismos desde el inicio de la emergencia, la mayoría con epicentro en el océano Pacífico y otros registrados frente a las costas del departamento de Escuintla.

Guatemala issued a danger alert over Volcán de Fuego. Near-constant explosions since August 2. pic.twitter.com/2s1j76SlC7 — Open Source Intel (@Osint613) August 4, 2026

Habitantes recuerdan la tragedia de 2018

Las personas evacuadas señalaron que la intensidad de esta erupción generó preocupación debido al recuerdo del desastre ocurrido en junio de 2018, cuando una potente erupción dejó 215 personas fallecidas y un número similar de desaparecidos.

Guatemala, en alerta roja por erupción de volcán de Fuego. Foto: AFP

“Ya nos acostumbramos a tener el volcán siempre activo, pero ahora sí fue demasiado“, relató Sonia Vásquez, una habitante evacuada de El Porvenir.

Otro vecino, Alejandro García, explicó que durante la noche recibieron la orden de abandonar sus viviendas.

“Salimos corriendo con miedo“, comentó al recordar el descenso de la lava por las laderas del volcán.

Hace 8 años un 3 de junio de 2018, una fuerte erupción del Volcán de Fuego en #Sacatepéquez genero una de la peores tragedias que dejó muertos, heridos y 200 desaparecidos en San Miguel Los Lotes cuya comunidad quedó sepultada.

Ese día estuve en la tragedia y luego en la zona 0. pic.twitter.com/bUNElob4fe — Rony VÉLIZ 🇬🇹🚒 (@ronyveliz692) June 3, 2026

El aeropuerto sigue operando pese a la emergencia

Aunque la caída de ceniza afecta actualmente a varios municipios cercanos, las autoridades confirmaron que el Aeropuerto Internacional La Aurora continúa operando con normalidad.

Asimismo, fue reabierta la carretera que comunica con Antigua Guatemala, uno de los principales destinos turísticos del país.

El volcán de Fuego, ubicado a unos 35 kilómetros de Ciudad de Guatemala, es uno de los tres volcanes activos del país, junto con Pacaya y Santiaguito, y registra actividad eruptiva frecuente. Las fases más recientes ocurrieron en febrero de 2026 y junio de 2025, cuando también fue necesaria la evacuación preventiva de cientos de personas.

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