León XIV recibe a la mexicana María Montserrat Alvarado, mientras el secretario de Estado del Vaticano llega a México

GENERANDO AUDIO...

Para León XIV y María Montserrat Alvarado . Foto: Vatican News

El Papa León XIV recibió el lunes 3 de agosto a la mexicana María Montserrat Alvarado, prefecta designada del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede.

La audiencia ocurrió dos meses después de su designación y a unos días de que asuma oficialmente su nueva misión, mientras que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, inició una visita a México que contempla reuniones con autoridades civiles y eclesiásticas.

León XIV recibe a la prefecta designada del Dicasterio para la Comunicación

La Santa Sede informó que León XIV recibió en audiencia a María Montserrat Alvarado, quien fue designada por el Pontífice el pasado 2 de junio como prefecta del Dicasterio para la Comunicación y asumirá oficialmente esa responsabilidad el 1 de noviembre de 2026.

La mexicana sustituirá a Paolo Ruffini, quien encabezó ese organismo desde 2018.

Pope Leo XIV met with the newly appointed Prefect of the Dicastery for Communication, Ms. Maria Montserrat Alvarado, this morning. Appointed on June 2 this year, Alvarado will start her new role on November 1. pic.twitter.com/k77UmXJvd2 — Vatican News (@VaticanNews) August 3, 2026

¿Quién es María Montserrat Alvarado?

Originaria de la Ciudad de México, Alvarado es actualmente presidenta y directora de operaciones de EWTN News, donde coordina plataformas informativas internacionales que producen contenidos en siete idiomas para televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales.

Antes formó parte del Becket Fund for Religious Liberty, organización en la que desempeñó cargos de liderazgo entre 2009 y 2023.

Es egresada de la Universidad Internacional de Florida y de la Universidad George Washington.

Primera mujer laica no religiosa al frente de un dicasterio

Con su designación, León XIV mantiene el proceso de reforma de la Curia Romana impulsado por el Papa Francisco, que abrió espacios de liderazgo para fieles laicos.

María Montserrat Alvarado se convertirá en la primera mujer laica no religiosa en ocupar la prefectura de un dicasterio de la Santa Sede.

Coordinará los medios oficiales del Vaticano

El Dicasterio para la Comunicación, creado en 2015, coordina organismos como Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Vatican Media, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la editorial vaticana, la Imprenta Vaticana y la Filmoteca Vaticana.

Además de sus funciones operativas, desarrolla la dimensión pastoral y teológica de la comunicación de la Iglesia.

En paralelo, Pietro Parolin inicia visita a México

Mientras León XIV recibió a María Montserrat Alvarado en el Vaticano, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, llegará este 4 de agosto a México para una visita que concluirá el 6 de agosto.

De acuerdo con el programa difundido por la CEM, Parolin sostendrá una cena con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; posteriormente se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebrará una misa en la Basílica de Guadalupe y participará en un encuentro con líderes del Diálogo Nacional por la Paz.

Antes de regresar a Roma, también tendrá una reunión con el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento