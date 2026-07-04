Denuncian detención del obispo Abelardo Mata en Nicaragua; oposición acusa persecución religiosa

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Foto: Gettyimages/Ilustrativa

Opositores nicaragüenses y medios en el exilio denunciaron la detención del obispo emérito Abelardo Mata, crítico del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un hecho ocurrido el pasado martes en el departamento de Masaya, Nicaragua, según reportes difundidos este 4 de julio de 2026.

De acuerdo con estas versiones, el religioso de 80 años fue interceptado por la policía sandinista tras haber oficiado una misa en la ciudad de Estelí, al norte de Managua. Posteriormente habría sido trasladado bajo resguardo policial a su residencia y luego llevado a un “paradero desconocido”.

Denuncias sobre la detención del obispo Abelardo Mata

El medio nicaragüense Confidencial reportó que el obispo Abelardo Mata fue retenido inicialmente por varias horas y después regresado a su casa bajo vigilancia, antes de su nueva detención.

Por su parte, el diario La Prensa citó fuentes eclesiásticas no identificadas que afirmaron: “Se lo llevaron hacia un paradero desconocido”, sin detallar el lugar ni su condición actual.

La abogada y especialista en temas religiosos, Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, declaró a la AFP que la detención estaría relacionada con sus mensajes durante misa, donde, según dijo, el obispo “pide por la Iglesia y sus obispos, incluidos los exiliados”.

Estados Unidos exige liberación y acusa persecución religiosa

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos exigió en redes sociales la liberación del religioso al señalar: “Exigimos la liberación inmediata e incondicional del obispo nicaragüense Abelardo Mata, quien ha sido detenido arbitrariamente por la dictadura de Murillo-Ortega”.

El pronunciamiento agregó: “Condenamos la continua y cruel persecución y represión religiosa” y pidió el fin de los ataques contra la libertad religiosa en Nicaragua.

El gobierno de Ortega y Murillo ha sido señalado por la oposición de persecución contra la Iglesia católica, en un contexto de tensiones que se intensificaron tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU. En los últimos años, autoridades han expulsado a decenas de sacerdotes, incluyendo altos cargos eclesiásticos.

Abelardo Mata, considerado una de las figuras influyentes de la Iglesia católica en Nicaragua, se había retirado de funciones activas en 2021 por edad.

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