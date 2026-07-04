Autoridades defienden actuación de brigadas tras muerte del tigre Kenzo

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Tigre Kenzo. Foto: Cuartoscuro/ Profepa.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el municipio de Tepetlaoxtoc informaron que mantienen la misma versión sobre la muerte del tigre Kenzo, un ejemplar de tigre de Bengala que escapó de un predio el 28 de junio, y aseguraron que no existieron contradicciones entre las autoridades que participaron en el operativo de búsqueda y contención desarrollado en el Estado de México.

Las instituciones señalaron que las versiones difundidas previamente son coincidentes y destacaron el trabajo realizado por las autoridades federales, municipales y demás instancias que participaron en la localización del felino. Asimismo, reconocieron el desempeño de las brigadas de búsqueda que intervinieron desde el inicio del operativo.

Autoridades respaldan a brigadas de búsqueda del tigre; no hay contradicción en las informaciones: pic.twitter.com/JBIRNSASSS — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 3, 2026

Profepa y Tepetlaoxtoc sostienen una sola versión del operativo

De acuerdo con el comunicado conjunto, ambas dependencias reiteraron que la información relacionada con el hallazgo del ejemplar y los acontecimientos posteriores fue compartida entre las dos instituciones, por lo que descartaron que existieran versiones encontradas sobre los hechos.

También señalaron que es importante considerar los testimonios de las personas que participaron directamente en las labores de búsqueda y contención, mientras continúan las investigaciones sobre el caso.

Así ocurrió la localización del tigre Kenzo

Las autoridades recordaron que el tigre Kenzo fue localizado la mañana del 2 de julio en una barranca por las brigadas que mantenían su búsqueda desde el 28 de junio, fecha en la que se reportó el escape del ejemplar.

Según la información oficial, médicos veterinarios con experiencia en la contención de mamíferos intentaron sedar al animal para garantizar su captura.

Durante la maniobra, el felino intentó atacar al veterinario encargado de disparar el dardo sedante. Ante esa situación, un elemento de seguridad que acompañaba al equipo intervino con un arma de fuego para contener la agresión.

Las autoridades indicaron que esa acción permitió proteger la vida del médico veterinario que participaba en el operativo.

El ejemplar recibió atención médica tras ser rescatado

Después del incidente, el tigre Kenzo fue retirado de la barranca con vida y recibió atención médica inmediata.

Posteriormente fue trasladado para continuar con su tratamiento; sin embargo, murió durante el trayecto, según precisó el comunicado conjunto emitido por la Profepa y el municipio de Tepetlaoxtoc.

Esperan resultados de la necropsia

Las autoridades informaron que aún están pendientes los resultados de la necropsia, la cual será realizada por especialistas en patología.

Indicaron que dicho procedimiento permitirá conocer información adicional sobre las causas del fallecimiento del ejemplar.

El tigre tenía origen legal y escapó de un PIMVS

Las autoridades señalaron que el animal era un ejemplar juvenil de tigre de Bengala que contaba con sistema de marcaje.

Precisaron que su origen legal fue acreditado por el Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) Animal Experience Mexico, establecimiento del que escapó durante la tarde-noche del sábado 28 de junio.

Asimismo, recordaron que la responsabilidad sobre el cuidado del ejemplar correspondía al predio donde permanecía albergado antes de su escape.

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