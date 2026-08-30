Más de 20 personas están desaparecidas tras inundación repentina en el Gran Cañón

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Foto: AFP / NATIONAL PARK

Más de 20 personas están desaparecidas después de una inundación repentina en el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, Estados Unidos, informó este domingo el Servicio de Parques Nacionales.

La inundación ocurrió el sábado alrededor de las 14:30 horas y afectó principalmente el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch. Ante la emergencia, autoridades trabajan en la evacuación de personas y en la localización de quienes permanecen en el área afectada.

🇺🇸 Autoridades de Arizona buscan a más de 20 personas desaparecidas tras repentina inundación en el Gran Cañón. pic.twitter.com/Cwc7CuGaR5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 30, 2026

¿Qué se sabe de los desaparecidos en el Gran Cañón?

El Servicio de Parques Nacionales informó que más de 20 personas podrían estar desaparecidas tras la inundación. La dependencia solicitó al público proporcionar cualquier información que permita localizar a personas que se encontraban en la zona durante el fenómeno.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas por la inundación.

Para la mañana del domingo, 62 personas habían sido evacuadas, mientras que otras tenían previsto salir del área afectada.

Las autoridades continúan trabajando junto con autoridades de Arizona para apoyar las labores de evacuación y búsqueda.

Advierten por más lluvias e inundaciones

El Servicio de Parques Nacionales advirtió que las condiciones meteorológicas podrían complicarse durante las siguientes horas, debido a la posibilidad de más tormentas y lluvias intensas hasta el lunes.

De acuerdo con la dependencia, estas condiciones podrían provocar nuevas inundaciones repentinas, flujos de escombros y caída de rocas, además de cambios en las condiciones de los senderos y los ríos.

Las autoridades mantienen las labores de atención en las zonas afectadas y pidieron mantenerse atentos a las indicaciones oficiales ante la posibilidad de nuevos fenómenos meteorológicos.

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