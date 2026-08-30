Nicolás Maduro comparte fotos desde prisión en EE. UU.: este fue su mensaje

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Foto: X de Nicolás Maduro.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro publicó nuevas imágenes desde su encierro en Estados Unidos, donde permanece detenido mientras enfrenta un proceso judicial por cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Maduro comparte fotografías desde prisión en EE. UU.

Las fotografías fueron difundidas en la cuenta oficial de Maduro en X y muestran al dirigente venezolano durante su estancia en Estados Unidos. De acuerdo con los mensajes que acompañan las imágenes, fueron compartidas como un mensaje dirigido principalmente a su familia y a las personas que le expresan apoyo.

Las publicaciones fueron realizadas desde la cuenta oficial de Maduro en X y las fotografías que las acompañan están fechadas el 25 de junio de 2026.

Maduro envía mensaje a su familia desde Estados Unidos

En uno de los mensajes difundidos junto con las fotografías, Maduro señaló que las imágenes representan un “pequeño regalo” para sus nietos y nietas, así como para niños, niñas y las personas que, según sus palabras, mantienen afecto hacia él.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”.

En las publicaciones, el dirigente venezolano también hizo referencia al apoyo que ha recibido durante su detención en Estados Unidos.

Maduro afirmó que permanece firme y que recibe las muestras de respaldo a través de oraciones, acciones de solidaridad y mensajes de apoyo.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”.

El mandatario venezolano también agradeció las palabras y muestras de respaldo que, de acuerdo con su mensaje, han recibido él y su familia.

En el cierre de sus mensajes, Maduro mencionó a Cilia y aseguró que ambos envían un abrazo a sus seguidores y familiares.

“Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”.

El dirigente venezolano terminó el mensaje con una referencia a Venezuela y expresó su confianza en el futuro del país.

“Dios proveerá. Venezuela renacerá”.

¿Por qué está detenido Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Maduro fue capturado por Estados Unidos en enero de 2026, luego de una operación militar realizada en Caracas.

Posteriormente, fue trasladado a una cárcel de Nueva York, donde permanece mientras enfrenta un proceso judicial.

Los cargos por los que se le acusa en Estados Unidos son:

Narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Posesión de armas de guerra

El proceso judicial se desarrolla en Estados Unidos mientras Maduro permanece bajo custodia.

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