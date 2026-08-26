ICE alcanza récord de casi 50 mil detenciones de migrantes en julio

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Las autoridades cambiaron sus redadas. Foto: Reuters

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a casi 50 mil personas en julio, siendo la cifra más alta durante el segundo gobierno de Donald Trump.

Se realizaron 49 mil 571 arrestos durante ese mes, un incremento del 15% con respecto a los 43 mil 021 de junio, de acuerdo con datos del ICE entregados a la Universidad de California.

En cambio, las detenciones del ICE en julio representaron un aumento del 70% en comparación con febrero, uno de los meses más intensos, cuando se registraron 29 mil 241 arrestos en redadas como las de Minnesota, según AP.

Durante las últimas semanas, agentes del ICE han ejecutado detenciones en controles de tráfico, apoyándose de policías estatales y locales. Retuvieron a personas de Haití poco después de perder sus protecciones legales contra alguna deportación.

En diciembre del 2024, un mes antes del juramento de Donald Trump, se registraron poco más de 8 mil arrestos, una cifra integrada en gran medida por inmigrantes trasladados al ICE desde prisiones municipales y estatales.

Los arrestos comenzaron a caer en febrero, tras las redadas donde murieron Renee Good y Alex Pretti, pero volvieron a dispararse en junio.

La política de Donald Trump

El récord histórico de julio revela que el gobierno de Donald Trump mantiene su agenda de deportaciones masivas pese a un cambio de enfoque implementado a inicios del 2026, con las muertes de Renee Good y Alex Pretti.

Las autoridades migratorias pasaron de operativos de alto perfil en grandes ciudades a arrestos con menos reflectores, pero igual de disruptivos.

Para Mark Krikoria, del Centro de Estudios de Inmigración, las altas cifras de arrestos reflejan que las autoridades “cambiaron las tácticas y, si acaso, están siendo más efectivos”.

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