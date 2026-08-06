¿Cuántos desaparecidos dejó el terremoto en Venezuela: 10 mil o 50 mil? Las cifras siguen sin aclararse

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Continúan las labores de búsqueda. Foto: AFP

A casi un mes y medio del doble terremoto en Venezuela, la incertidumbre sobre el número de desaparecidos continúa.

Aunque el balance oficial reporta 6 mil 125 personas fallecidas, las autoridades no han actualizado la cifra de personas cuyo paradero sigue sin conocerse desde el día de la tragedia.

En Caraballeda, estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas, brigadistas, voluntarios y familiares continúan removiendo escombros con la esperanza de recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

#5Ago | Después de 39 días de incansable búsqueda, el joven venezolano Moisés Leonel Pérez logró localizar el cuerpo de su madre, María Cecilia Negrete, quien permanecía desaparecida desde los terremotos registrados el pasado 24 de junio.



Cuando ocurrió la emergencia, Moisés se… pic.twitter.com/x77sj4oDPO — El Nacional (@ElNacionalWeb) August 6, 2026

Persisten las dudas sobre los desaparecidos en Venezuela

Desde el 24 de junio, cuando ocurrieron los sismos, el Gobierno venezolano dejó de informar oficialmente sobre el número de desaparecidos. Mientras tanto, distintas estimaciones muestran diferencias importantes.

Entre las cifras que han circulado destacan:

La ONU llegó a mencionar 50 mil desaparecidos , aunque posteriormente una fuente diplomática calificó ese dato como un “error”.

, aunque posteriormente una fuente diplomática calificó ese dato como un “error”. Esa misma fuente señaló que la estimación sería de más de 10 mil personas .

. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez , presentó un balance que sugería que alrededor de 9 mil personas .

, presentó un balance que sugería que alrededor de . El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, habló de al menos mil 338 desaparecidos, con base en un registro de habitantes.

La falta de un censo actualizado complica conocer el impacto real de la tragedia. Venezuela no realiza un censo nacional desde 2011, lo que dificulta establecer cuántas personas habitaban las zonas afectadas.

Familias crean plataformas para buscar a sus seres queridos

Ante la ausencia de información oficial, ciudadanos desarrollaron sitios web para registrar reportes de personas desaparecidas.

Sin embargo, estas plataformas también muestran diferencias importantes:

Venezuela Te Busca registra 44 mil 274 personas reportadas como desaparecidas y 17 mil 790 pendientes por localizar .

registra y . Desaparecidos Terremoto Venezuela contabiliza 44 mil 418 reportes y 29 mil 518 personas sin contacto .

contabiliza y . Venezuela Reporta mantiene un registro de 41 mil 311 desaparecidos.

Especialistas advierten que estas cifras deben tomarse con cautela, ya que pueden contener reportes duplicados o personas que ya fueron localizadas.

La búsqueda continúa entre los escombros

Mientras continúan las labores de rescate, cientos de familias mantienen la esperanza de recuperar los restos de sus familiares para darles sepultura.

Por ahora, el número real de desaparecidos tras el terremoto en Venezuela sigue siendo una de las principales incógnitas de la emergencia.

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