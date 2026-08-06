Nicaragua eliminará la competencia electoral; estas son las tres claves de la reforma de Daniel Ortega

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El mandatario asegura que busca proteger a Nicaragua de EE. UU. Foto: AFP

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, impulsa una reforma constitucional que eliminará la participación de partidos opositores en las elecciones y establecerá un mandato presidencial de siete años renovables, una medida que ha generado condenas internacionales.

El mandatario asegura que los cambios buscan proteger al país de la injerencia de Estados Unidos, mientras que opositores consideran que responden a un plan para garantizar la continuidad de su gobierno.

La sucesión política, una de las principales razones

Especialistas y figuras de la oposición señalan que la reforma busca asegurar la permanencia del poder dentro del círculo cercano de Ortega. El exguerrillero, de 80 años, modificó la Constitución en 2025 para convertir a Rosario Murillo en copresidenta y concentrar el control de los poderes del Estado.

La excomandante guerrillera Dora María Téllez considera que el punto más relevante no es la eliminación de la competencia electoral, sino el mecanismo que permitirá la renovación del mandato presidencial.

Por su parte, el exaspirante presidencial Félix Maradiaga sostiene que Ortega pretende garantizar una eventual sucesión en Murillo o en su hijo Laureano Ortega.

La presión internacional aumenta sobre Nicaragua

La iniciativa también surge en un contexto de presión internacional. Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el gobierno nicaragüense desde 2018.

El Departamento de Estado estadounidense propuso convocar una reunión de cancilleres de la OEA para analizar posibles medidas antes de que la reforma sea aprobada.

Maradiaga considera que debe incrementarse la presión internacional, mientras que Téllez afirma que las condenas no han modificado la actuación del gobierno.

La oposición enfrenta exilio y fragmentación

Tras las protestas de 2018, la oposición quedó debilitada por encarcelamientos, destierros y el exilio de dirigentes políticos, periodistas, sacerdotes y activistas.

El exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro considera que Nicaragua formalizará un sistema de partido único encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aunque existen movimientos opositores fuera del país, reconocen que el reto será reorganizarse y mantener el vínculo con la resistencia que permanece dentro de Nicaragua.

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