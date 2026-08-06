EE. UU. ampliará la revisión de redes sociales para otorgar visas: ¿quiénes deberán hacerlas públicas?

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Visa. Foto: Getty images.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ampliará el requisito de revisión de redes sociales para determinados solicitantes de visa, como parte del proceso de evaluación para ingresar al país.

La nueva disposición establece que algunos solicitantes deberán mantener públicas sus cuentas en plataformas digitales para que las autoridades estadounidenses puedan revisarlas durante el trámite migratorio.

¿A quiénes aplicará la nueva revisión de redes sociales?

La medida aplicará a los representantes de medios de comunicación extranjeros que soliciten una visa para ingresar a Estados Unidos.

Asimismo, también será obligatoria para ciudadanos de México y Canadá que viajen por motivos de negocios al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como para sus dependientes.

De acuerdo con un memorando interno obtenido por el medio estadounidense Daily Signal, esta ampliación forma parte del proceso de fortalecimiento de los controles migratorios aplicados por el Departamento de Estado.

Los solicitantes deberán mantener públicas sus cuentas

El Departamento de Estado instruyó que las personas sujetas a esta revisión cambien la configuración de privacidad de sus redes sociales a “pública” o “abierta”, con el fin de que la información pueda ser consultada durante el análisis de la solicitud.

Según el documento, las autoridades utilizan todas las fuentes de información disponibles para identificar a personas que puedan representar un riesgo para la seguridad nacional o el orden público de Estados Unidos.

La revisión ya aplicaba para otros tipos de visa

La verificación de redes sociales no es una medida nueva dentro del sistema migratorio estadounidense.

Actualmente, este requisito ya forma parte del proceso para quienes solicitan visas destinadas a:

Estudiantes

Funcionarios diplomáticos y personal oficial

Trabajadores temporales y aprendices

Visitantes de intercambio

Participantes en programas de intercambio cultural

Trabajadores religiosos

Testigos, informantes y víctimas contemplados en programas especiales

En junio pasado, el Departamento de Estado también anunció que los solicitantes de visas de estudiante con perfiles privados en redes sociales deberían hacer públicas sus cuentas como parte del proceso de revisión.

Estados Unidos considera la visa una decisión de seguridad nacional

El memorando señala que cada solicitud de visa es evaluada bajo criterios de seguridad nacional, el Departamento de Estado sostiene que el objetivo es verificar que los solicitantes cumplan con los requisitos migratorios, no representen un riesgo para la población estadounidense y tengan la intención de respetar las condiciones de ingreso al país.

Además, asegura que obtener una visa estadounidense constituye un privilegio otorgado por el Gobierno de Estados Unidos y no un derecho automático, por lo que cada caso es analizado de manera individual antes de emitirse una resolución.

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