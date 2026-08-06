DEA endurece ofensiva contra el CJNG y advierte a políticos mexicanos que lo protegen 

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DEA va contra el CJNG y políticos mexicanos. Foto: Reuters

El director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, manifestó que la agencia no sólo irá contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino también contra los políticos mexicanos que, según sus declaraciones, brindan protección al grupo delictivo.

El anuncio de la DEA se presentó al tiempo que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas millonarias por información que conduzca a la detención de ocho presuntos líderes y colaboradores del CJNG.

The United States is hunting down, dismantling, and destroying Cártel de Jalisco Nueva Generación. @StateDept is offering rewards totaling over $100 million for information leading to the arrests and/or convictions of their leaders and associates. We are also imposing visa… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 5, 2026

Durante una conferencia de prensa, el funcionario estadounidense afirmó que la agencia busca desmantelar al CJNG y sus redes de apoyo, independientemente de los vínculos políticos que puedan tener sus integrantes.

“Esta es una lucha contra el CJNG que apenas comenzamos y no nos rendiremos”, señaló el director de la DEA, quien sostuvo que el grupo criminal mantiene redes de corrupción con gobiernos en México.

DEA va contra políticos mexicanos que protegen al CJNG

Terry Cole afirmó que las acciones de la DEA también estarán dirigidas contra quienes brinden protección al CJNG desde cargos públicos.

“Permítanme ser claro: si trafican con drogas letales, si lucran con el sufrimiento ajeno o utilizan sus cargos para proteger a los cárteles, esta es su advertencia: la DEA va a por ustedes. Ningún título político los protegerá” Terry Cole, director de la DEA..

El funcionario señaló que los cárteles mantienen su influencia mediante la violencia y la corrupción en México y afirmó que esto incluye, según sus declaraciones, a integrantes del Gobierno mexicano que protegen al CJNG de la justicia.

Cole añadió que la agencia estadounidense también irá contra las redes de apoyo de la organización criminal sin importar sus vínculos políticos.

“El Pelón”, prioridad número uno de la DEA

En la misma conferencia, Terry Cole confirmó que Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, es el objetivo prioritario de la DEA.

De acuerdo con la información proporcionada, Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es identificado como el sucesor del fundador del CJNG tras su muerte.

“El Pelón es la prioridad número uno de la DEA” Terry Cole, director de la DEA.

El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información relacionada con “El Pelón”, identificado como sucesor de “El Mencho”.

DEA reconoce trabajo de Omar García Harfuch

Terry Cole también se refirió a la relación de la DEA con el Gobierno de México y destacó la comunicación que mantiene con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El director de la agencia antidrogas estadounidense afirmó que mantiene una buena relación y comunicación con el funcionario mexicano, de quien dijo que “quiere lo mejor para su país”.

Cuestionado sobre la colaboración entre ambos países, Cole señaló que están “trabajando juntos en el terreno” y calificó como “excelente” la comunicación con García Harfuch.

El director de la DEA indicó que ambos funcionarios quieren lo mejor para sus respectivos países y que la colaboración continuará.

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