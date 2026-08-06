Desinformación detonó la crisis migratoria en Ceuta; alertan por nuevas convocatorias de cruce a España

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72 mil migrantes cruzaron la frontera. Foto: AFP

La desinformación y las redes sociales jugaron un papel fundamental en la ola de migrantes de Marruecos que llegaron a la frontera de Ceuta, ciudad autónoma de España, lo que desató una crisis migratoria que ha dejado decenas de muertos.

“La frontera de Ceuta está abierta”, indicaba un rumor que corrió entre miles de marroquíes que buscaban mejores condiciones de vida, en un país donde prevalece el desempleo.

Por eso, a finales de julio, aproximadamente 72 mil migrantes entraron a Ceuta a pie o nadando. De ellos, 70 mil ya regresaron a Marruecos, aunque miles de jóvenes todavía permanecen en Ceuta porque la ciudad está obligada por ley a acogerlos.

Las autoridades españolas han informado sobre 77 marroquíes muertos, aunque la organización Caminando Fronteras elevó su cifra a 141 víctimas.

La crisis migratoria en Ceuta nació por una malinterpretación de un fallo en tribunales, amplificada en redes sociales, donde se aseguró que las personas podían migrar por mar desde Marruecos sin ser detenidas.

¿Por qué los migrantes pensaron que podían cruzar a España?

Los rumores sobre la viabilidad de cruzar la frontera de Ceuta nacieron por una mala interpretación, o “lectura interesada”, de una sentencia del Tribunal Supremo Español, aseguró el presidente de España, Pedro Sánchez.

El 8 de julio, dicha autoridad determinó que no se puede aplicar el rechazo en la frontera española a quienes sean “interceptados en altamar”, debido a que, al cruzar por el agua, no superan un “elemento de contención fronterizo”.

Sin embargo, eso no significa que las autoridades no puedan detenerlos por mar, ya que aplica otro proceso de devolución contemplado en la Ley de Extranjería.

“La persona puede ser devuelta igual; [es] simplemente que ese procedimiento exige unas garantías mínimas”, explicó la abogada experta en Derechos Humanos, Laura María Medina Ferreras.

Sin embargo, un día después del fallo, una cuenta de Instagram publicó que el Alto Tribunal “confirma que la ley no permite la devolución inmediata de los migrantes en el mar”.

El papel de las redes sociales

Además de la desinformación, las redes sociales jugaron un papel clave en Marruecos para esta crisis migratoria en Ceuta, indicó Chema Gil, investigador en la Universidad de Murcia.

La campaña de “la frontera de Ceuta está abierta” inició a inicios de julio y sumó “11 millones de impactos”, de acuerdo con su informe.

Con ello, hubo mensajes “difundidos por cuentas no identificables y prácticamente sin interacciones, lo que plantea dudas sobre el posible uso de algoritmos de difusión masiva”, precisó Mohamed Benaissa, presidente del Observatorio del Norte de los Derechos Humanos (ONDH).

En cambio, la empresa tecnológica Golden Own realizó una investigación de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT). Con un nivel de confianza “elevado”, consideró que la llegada masiva ocurrió por “una operación organizada deliberadamente”.

“Había constancia [en redes sociales] de que esto iba a suceder”, expuso Marcelino Madrigal, experto en redes y seguridad, a la AFP.

Este especialista explicó que “rumores, mensajes y grupos que originaron esta crisis” surgieron principalmente en Facebook y WhatsApp.

Sin embargo, reconoció que no era posible determinar quién o quiénes iniciaron el rumor.

Convocan a más cruces masivos hacia España

Pese a la crisis reciente, en las redes sociales han aparecido nuevas publicaciones que convocan a otros arribos masivos para agosto.

El experto Marcelino Madrigal responsabilizó a las plataformas digitales, ya que no desmintieron el contenido del primer cruce masivo. Advirtió que es “muy probable” que un evento similar vuelva a ocurrir incluso “en cualquier parte del mundo”.

Mientras tanto, España ya instaló vallas flotantes en la frontera entre Ceuta y Marruecos, mientras que ya planean ampliar la valla por tierra.

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