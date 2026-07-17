EE. UU. ha capturado a más de 450 prófugos buscados por México, asegura Ronald Johnson

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Foto: Gob. de EE. UU.

La cooperación entre Estados Unidos y México ha permitido la detención de más de 450 prófugos requeridos por la justicia mexicana desde enero de 2025, informó el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el diplomático aseguró que la colaboración entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, continúa dando resultados en materia de seguridad.

Cooperation between @POTUS @realDonaldTrump and President @ClaudiaShein continues to deliver results. Since January 2025, U.S. authorities have arrested more than 450 fugitives wanted in Mexico. More than 300 have already been returned to face justice for crimes including… pic.twitter.com/Gda1qsTjuv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 17, 2026

Más de 300 prófugos ya fueron entregados a México

De acuerdo con Ronald Johnson, de los más de 450 fugitivos capturados por autoridades estadounidenses, más de 300 ya fueron retornados a México para enfrentar procesos judiciales.

El embajador indicó que estas personas eran buscadas por delitos como:

Homicidio

Abuso

Trata de personas

En su publicación destacó que estas acciones reflejan la coordinación entre ambos gobiernos.

“La cooperación entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum continúa dando resultados. Desde enero de 2025, las autoridades estadounidenses han arrestado a más de 450 fugitivos buscados en México. Más de 300 ya han sido devueltos para enfrentar la justicia por delitos como homicidio, abuso y trata de personas”, publicó.

Embajador destaca cooperación bilateral

En el mismo mensaje, Ronald Johnson afirmó que el trabajo conjunto demuestra que los responsables de delitos no tienen dónde esconderse cuando existe coordinación entre ambos países.

“Cuando trabajamos juntos, los criminales rinden cuentas y demostramos que no tienen dónde ocultarse”, escribió el embajador.

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