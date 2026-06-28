Papa León XIV expresa solidaridad con Venezuela tras los terremotos

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Papa León XIV manda mensaje solidario a Venezuela. Foto: AFP

El papa León XIV expresó este domingo su solidaridad con las víctimas de los terremotos en Venezuela, que han dejado más de mil 400 personas fallecidas, además de miles de heridos y millones de afectados. El pontífice también agradeció el trabajo de los rescatistas que participan en las labores de búsqueda y asistencia.

Durante el mensaje posterior al rezo del Ángelus, el líder de la Iglesia católica envió un mensaje en español para manifestar su cercanía con las familias de las víctimas y con las personas que enfrentan las consecuencias de la emergencia provocada por el doble sismo que sacudió al país sudamericano.

Papa León XIV envía mensaje a las víctimas de Venezuela

“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, expresó el papa León XIV.

El pontífice también pidió por el eterno descanso de las personas fallecidas. Asimismo, manifestó su cercanía espiritual con sus familiares y con todos los damnificados por esta tragedia.

Además, agradeció a quienes participan en las labores de rescate y ayuda humanitaria, al reconocer el esfuerzo de los equipos que trabajan en las zonas afectadas.

Más de mil 400 muertos por los terremotos

De acuerdo con el balance más reciente, el doble sismo registrado en Venezuela ha dejado más de mil 400 personas fallecidas, mientras que la ONU reporta alrededor de 50 mil desaparecidos y millones de personas afectadas.

Las autoridades y organismos internacionales mantienen las labores de búsqueda cuando ya se han cumplido las primeras 72 horas, consideradas fundamentales para localizar sobrevivientes.

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