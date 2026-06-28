Mueren tres bomberos por incendios forestales en Utah y Colorado, EE. UU.; dos más están heridos

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Bomberos mueren por incendio en Utah y Colorado. Foto: Getty

Tres bomberos murieron y otros dos resultaron heridos mientras combatían los incendios forestales que afectan la frontera entre los estados de Colorado y Utah, en el suroeste de Estados Unidos. Las autoridades informaron que las víctimas participaban en las labores de contención de los siniestros que permanecen activos en la región conocida como las Cuatro Esquinas.

El Servicio Forestal de Estados Unidos confirmó el fallecimiento de los tres elementos de emergencia y señaló que, por el momento, no se ha dado a conocer el estado de salud de los dos bomberos lesionados.

The U.S. Wildland Fire Service is devastated to share that three wildland firefighters lost their lives on Saturday, June 27, as part of an interagency response to the Knowles and Gore fires along the Colorado-Utah border. Additionally, two crew members were injured in the line… pic.twitter.com/E2yubT21DW — U.S. Wildland Fire Service (@USWFS) June 28, 2026

Incendios forestales mantienen en emergencia a Colorado y Utah

Los incendios forman parte de una serie de siniestros que afectan la zona donde convergen Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

Uno de los más importantes es el incendio de Snyder Mesa, que comenzó en el este de Utah y posteriormente cruzó hacia Colorado, donde terminó por unirse con los incendios Jones y Knowles, activos en el condado de Mesa.

The #SnyderFire (merging Snyder Mesa/Jones fires) is est 28k acres and running in Mesa County, CO, threatening structures. Pre-evacuation orders are active per @SheriffMesaColo . Follow them on Facebook for evacuation updates. pic.twitter.com/RUfQbuutZ2 — Utah Fire Info (@UtahWildfire) June 28, 2026

Debido a la magnitud del fuego, Colorado permanece bajo estado de emergencia. De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades, las llamas han consumido más de 11 mil hectáreas y el incendio continúa fuera de control.

There is a new start this evening outside Ouray, Colorado, the Gold Mountain Fire. There is a mandatory evacuation for Peck’s Trailer Park, Panoramic Heights, Lake Lenore area, and the Red Stone Road area.



This fire is moving uphill at a rapid rate, in very steep and difficult… pic.twitter.com/BrdiXWnZqC — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) June 28, 2026

Dos incendios siguen fuera de control en Utah

En Utah, las autoridades concentran esfuerzos para contener los incendios de Cottonwood e Iron, considerados los más graves de la región.

El incendio de Cottonwood ha devastado cerca de 38 mil hectáreas. Por su parte, el de Iron ha consumido alrededor de 16 mil hectáreas y apenas registra un 38% de control, según el último informe oficial.

Los equipos de emergencia continúan trabajando para frenar el avance del fuego, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y evalúan los daños ocasionados por los incendios forestales. Sin embargo, aún no hay fecha estimada del control total del siniestro.

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