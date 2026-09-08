¿Necesitas ir al SAT? Estos trámites no requieren cita previa
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó la sección “Mi Espacio SAT”, una herramienta digital que permite a las personas contribuyentes consultar y descargar documentos fiscales de forma rápida desde el portal oficial.
Para ingresar, únicamente se requiere el RFC y la contraseña.
“Mi Espacio SAT” facilita el acceso a documentos fiscales
De acuerdo con la información difundida por las autoridades fiscales, “Mi Espacio SAT” concentra algunos de los servicios más utilizados por las personas contribuyentes.
Entre las funciones disponibles destacan:
- Consulta de datos fiscales
- Descarga de la Constancia de Situación Fiscal
- Obtención de la Opinión del Cumplimiento
- Acceso a la Cédula de Identificación Fiscal
- Descarga de acuses de Declaración Anual
- Consulta del estatus en el RFC
Además, el sistema ofrece acceso a tutoriales, noticias e indicadores relacionados con trámites y obligaciones fiscales.
Consulta e.firma y sello digital desde la plataforma
Otra de las funcionalidades de “Mi Espacio SAT” es la posibilidad de verificar la vigencia y el estatus de los siguientes documentos:
- Certificado de e.firma
- Certificados de sello digital
- Estatus de documentos fiscales
- Datos de identificación tributaria
La plataforma también permite visualizar información personal y fiscal como el RFC, CURP, domicilio registrado, fecha de inicio de operaciones y actividades económicas.
Orientación gratuita a contribuyentes
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) informó sobre la disponibilidad de esta herramienta y recordó que las personas contribuyentes pueden recibir asesoría gratuita para resolver dudas relacionadas con trámites fiscales.
Los medios de contacto disponibles son:
- Oficinas Centrales: 55 1205 9000
- Interior de la República: 800 611 0190
- Correo electrónico: atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx
Las personas interesadas pueden ingresar a “Mi Espacio SAT” desde el portal oficial del SAT y acceder de manera inmediata a la información y documentos fiscales más utilizados.
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