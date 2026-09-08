¿Necesitas ir al SAT? Estos trámites no requieren cita previa

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Antes de sacar cita en el SAT, revisa esto. Foto: Cuartoscuro.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó la sección “Mi Espacio SAT”, una herramienta digital que permite a las personas contribuyentes consultar y descargar documentos fiscales de forma rápida desde el portal oficial.

Para ingresar, únicamente se requiere el RFC y la contraseña.

Inicia sesión en Mi espacio SAT y descarga, con un solo clic, documentos como:



– Opinión del cumplimiento

– Constancia de Situación Fiscal

– Cédula de Identificación Fiscal



También, accede a:



-Tutoriales

-Noticias e indicadores



¡Ingresa ahora!💻📲 👇https://t.co/vaUtOpndl9… pic.twitter.com/cwbVdUzgqH — SATMX (@SATMX) September 8, 2026

“Mi Espacio SAT” facilita el acceso a documentos fiscales

De acuerdo con la información difundida por las autoridades fiscales, “Mi Espacio SAT” concentra algunos de los servicios más utilizados por las personas contribuyentes.

Entre las funciones disponibles destacan:

Consulta de datos fiscales

Descarga de la Constancia de Situación Fiscal

Obtención de la Opinión del Cumplimiento

Acceso a la Cédula de Identificación Fiscal

Descarga de acuses de Declaración Anual

Consulta del estatus en el RFC

Además, el sistema ofrece acceso a tutoriales, noticias e indicadores relacionados con trámites y obligaciones fiscales.

Consulta e.firma y sello digital desde la plataforma

Otra de las funcionalidades de “Mi Espacio SAT” es la posibilidad de verificar la vigencia y el estatus de los siguientes documentos:

Certificado de e.firma

Certificados de sello digital

Estatus de documentos fiscales

Datos de identificación tributaria

La plataforma también permite visualizar información personal y fiscal como el RFC, CURP, domicilio registrado, fecha de inicio de operaciones y actividades económicas.

Orientación gratuita a contribuyentes

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) informó sobre la disponibilidad de esta herramienta y recordó que las personas contribuyentes pueden recibir asesoría gratuita para resolver dudas relacionadas con trámites fiscales.

Los medios de contacto disponibles son:

Oficinas Centrales: 55 1205 9000

55 1205 9000 Interior de la República: 800 611 0190

800 611 0190 Correo electrónico: atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx

Las personas interesadas pueden ingresar a “Mi Espacio SAT” desde el portal oficial del SAT y acceder de manera inmediata a la información y documentos fiscales más utilizados.

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