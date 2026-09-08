Rezago educativo golpea talento laboral; empresas invierten más en capacitación: ManPower

GENERANDO AUDIO...

Rezago educativo pega al talento laboral. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

México registra sus peores resultados en la prueba PISA en dos décadas, con caídas en comprensión de lectura, matemáticas y ciencias. La tendencia agudiza el déficit de talento que hoy exige el mercado laboral mexicano y que se profundizará en los próximos años, advirtió Alberto Alesi, director de ManpowerGroup para México y Centroamérica.

El directivo afirmó que esta situación genera una mayor presión sobre las empresas para encontrar trabajadores con capacidades técnicas y habilidades blandas.

“Sí genera tensión, mayor tensión en cuanto a la disponibilidad de recursos con las capacidades técnicas y las habilidades blandas que están necesitando y demandando el mercado mexicano”. Alberto José Alesi, director de ManPower Group para México y Centroamérica

Empresas enfrentan escasez de talento y mayores gastos

De acuerdo con Alesi, siete de cada 10 empresas continúan reportando dificultades para encontrar personal con las competencias que demanda el mercado.

Entre las áreas con mayor necesidad se encuentran las carreras STEM, relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El director de ManpowerGroup consideró que los resultados educativos obligarán a realizar un esfuerzo para fortalecer la preparación de los futuros trabajadores.

Además, aseguró que las empresas han tenido que aumentar sus inversiones para capacitar a sus empleados. Según explicó, este gasto representa actualmente entre tres y cinco veces más del presupuesto que anteriormente destinaban los departamentos de recursos humanos.

Alesi llamó a revisar las estrategias educativas de países nórdicos y asiáticos, que obtuvieron mejores resultados en la prueba PISA.

“El sistema educativo mexicano tendría que revisar un poco qué están haciendo, por ejemplo, los países nórdicos, que fueron los mejor ponderados, y algunos países asiáticos”. Alberto José Alesi, director de ManPower Group para México y Centroamérica

México, cuarto lugar mundial en expectativas de contratación

En cuanto a los resultados de la encuesta, destacó que México ocupa el cuarto lugar mundial en expectativas de contratación para el periodo octubre-diciembre de 2026, con 41%, solo detrás de India con 54%, Brasil con 53% y Panamá con 49%.

Los sectores con mejores perspectivas son:

Automotriz

Finanzas y seguros

Información

Construcción y bienes raíces

Comercio y logística

Las grandes empresas tienen la mejor visión en cuanto a contratación, mientras que las regiones con expectativas más altas son noreste, sureste, centro, norte y la Ciudad de México.

“Noreste, sigue siendo una constante, sigue siendo la región con las intenciones de contratación más fuertes a nivel nacional con un 49%, incluso por arriba de la tendencia neta arrojada a nivel nacional”. Alberto José Alesi, director de ManPower Group para México y Centroamérica

Y a pesar de la buena prospectiva, está por debajo de datos previstos por el Banco de México (Banxico) en cuanto a puestos.

“Tiene siempre tendencias poco más altas, sus pronósticos suelen ser un poco más optimistas; en el caso en particular de este año, ellos están reportando entre 220 y 400 mil empleos que, desde nuestro punto de vista, están un poquito más optimistas que los nuestros. Nosotros llevamos a la fecha casi 250 mil empleos registrados de enero a la fecha”. Alberto José Alesi, director de ManPower Group para México y Centroamérica

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.