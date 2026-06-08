Arrestan a cinco mexicanos tras redada en laboratorio de metanfetamina en Sudáfrica

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Mexicanos acusados de narcotráfico en Sudáfrica son detenidos. AFP-Archivo

Cinco mexicanos fueron detenidos en Sudáfrica tras el hallazgo de un laboratorio de metanfetamina valuado en 60 millones de dólares, descubierto durante una redada policial en la provincia del Noroeste, donde las autoridades investigan una presunta operación de narcotráfico.

Un tribunal de la localidad minera de Swartruggens analiza la situación jurídica de cinco ciudadanos mexicanos arrestados luego de que fuerzas de seguridad allanaran una granja ubicada en una zona rural de la provincia del Noroeste de Sudáfrica.

De acuerdo con las autoridades sudafricanas, en el inmueble se localizó un laboratorio de metanfetamina cuyo valor fue estimado en aproximadamente mil millones de rands, equivalentes a unos 60 millones de dólares.

El caso se suma a una serie de investigaciones que han identificado centros de producción de metanfetamina vinculados con ciudadanos mexicanos en distintas regiones del país africano durante los últimos dos años.

Laboratorio de metanfetamina en Sudáfrica: qué encontraron las autoridades

La policía informó que durante el operativo realizado en mayo de 2026 fueron asegurados 481 kilogramos de metanfetamina, contenedores con sustancias químicas y armas de fuego.

Entre los detenidos se encuentran los mexicanos

Fabián Astorga

Jesús Alonso Medina Astorga

Luis Alberto Ramírez Ríos

José Andrés Medina

Jacquelín López Madrid

En el proceso también figuran ciudadanos sudafricanos como coacusados.

Según la información difundida por las autoridades, la granja donde operaba el laboratorio se ubicaba en una zona aislada, lejos de centros urbanos, una característica que coincide con otros casos detectados recientemente.

Investigadores consultados por Al Jazeera señalaron que los laboratorios descubiertos en Sudáfrica comparten elementos similares, entre ellos:

Ubicación en áreas rurales

Distancia considerable de ciudades y centros poblados

Infraestructura suficiente para operar sin llamar la atención

Participación de ciudadanos mexicanos y colaboradores locales

#sapsHQ [DEVELOPING] Update: A total of 11 suspects including one female were arrested at the scene in Swartruggens, North West Province. Among the arrested, 4 suspects, suspected to be Mexicans. #DrugLab #DrugsOffTheStreets ME https://t.co/hIipdY6BL4 pic.twitter.com/MoULL4884Z — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) May 13, 2026

Detenciones de mexicanos en Sudáfrica siguen patrón detectado por investigadores

El hallazgo en Swartruggens no constituye un hecho aislado, de acuerdo con especialistas en crimen organizado.

En 2024, las autoridades sudafricanas desmantelaron una instalación de producción de metanfetamina en una granja cercana a Groblersdal, en la provincia de Limpopo. El valor estimado de esa operación oscilaba entre 105 y 110 millones de dólares.

Posteriormente, ese mismo año, se descubrió otro laboratorio cerca de Tshwane con un valor calculado de entre 5 y 6 millones de dólares. Más tarde se registraron nuevas detenciones relacionadas con este tipo de actividades en Mpumalanga.

El investigador Julian Rademeyer indicó a Al Jazeera que el modelo observado apunta a una estrategia en la que integrantes de organizaciones criminales mexicanas trasladan conocimientos técnicos y personal especializado a zonas rurales para producir drogas cerca de los mercados de consumo.

Según explicó, esta dinámica permite reducir costos de transporte y disminuir riesgos asociados al traslado internacional de estupefacientes.

Producción de metanfetamina en África gana terreno

Los investigadores sitúan los antecedentes de estas operaciones en Nigeria, donde hacia 2016 comenzaron a detectarse actividades de producción de metanfetamina vinculadas con redes mexicanas.

Posteriormente, dichas estructuras se expandieron hacia países del este de África y continuaron avanzando por naciones como Mozambique y Botsuana hasta llegar a Sudáfrica.

Analistas citados por Al Jazeera sostienen que actualmente el cambio más relevante es el crecimiento de la fabricación local de metanfetamina, en lugar de depender exclusivamente de cargamentos importados.

Corrupción y crimen organizado, factores bajo investigación

Especialistas en criminología consideran que la demanda de drogas es uno de varios elementos que explican el crecimiento de estas operaciones.

Willem Els, experto en criminología, señaló a Al Jazeera que las condiciones locales, incluidas denuncias sobre corrupción dentro de cuerpos policiales y estructuras políticas, forman parte de los factores examinados por investigadores.

Una comisión independiente ha recibido testimonios relacionados con presuntas irregularidades dentro de organismos de seguridad sudafricanos, incluidos casos de desaparición de cargamentos de droga asegurados por las autoridades.

Uno de los expedientes bajo revisión corresponde al robo de 541 kilogramos de cocaína decomisados en 2021 y almacenados en una instalación policial.

Por su parte, la unidad especializada Hawks informó que las recientes redadas reflejan avances en el combate a estas redes criminales. Además, autoridades estadounidenses han compartido información que vincularía a algunos sospechosos con el Cártel de Sinaloa.

Mientras continúa el proceso judicial contra los cinco mexicanos detenidos en Swartruggens, investigadores y autoridades mantienen el seguimiento de una red de producción de metanfetamina que, según los especialistas consultados, ha extendido sus operaciones dentro del territorio sudafricano.

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