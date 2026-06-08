Terremoto en Filipinas deja al menos 15 muertos y más de 100 heridos; cifras podrían aumentar tras labores de rescate

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Derrumbes, muertos y heridos tras terremoto de 7.8 en Filipinas. Foto: Getty

Al menos 15 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras un fuerte terremoto de magnitud 7.8 que sacudió este domingo el sur de Filipinas, provocando el colapso de edificios y la activación de alertas por posible tsunami.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el mar, a unos 24 kilómetros al oeste de la isla de Mindanao y a una profundidad de 35 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Reportan víctimas y daños en Mindanao

Las autoridades informaron que la mayoría de las víctimas se registraron en la región de Soccksargen, donde al menos 12 personas fallecieron y 129 más resultaron lesionadas. A esa cifra se sumaron otras tres muertes reportadas en la provincia de Davao Occidental.

De acuerdo con autoridades locales, varios inmuebles sufrieron daños severos:

Edificios colapsaron en distintas ciudades.

Viviendas quedaron destruidas tras el sismo.

Un centro comercial se derrumbó en Ciudad General Santos.

También se reportó el colapso de un edificio escolar.

Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar conforme avanzan las labores de búsqueda y evaluación de daños.

Emiten alerta de tsunami

Tras el terremoto, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitió una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

Sin embargo, horas después, el organismo levantó la alerta al descartar riesgos mayores para la región.

Presidente ordena evacuaciones

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, ordenó la suspensión de clases en las zonas afectadas de Mindanao y pidió a la población alejarse de las áreas costeras como medida preventiva.

“Trasládense ya a zonas altas. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás”, expresó el mandatario.

Se registran fuertes réplicas

Luego del terremoto principal, una serie de réplicas continuó sacudiendo la región. La más intensa alcanzó una magnitud de 6.5, según datos del USGS.

Por ahora, en Filipinas se viven horas cruciales y de vital importancia, por lo que los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda.

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