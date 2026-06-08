Keiko Fujimori toma ligera ventaja en la elección presidencial de Perú tras 90% del conteo

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Ligera ventaja de Keiko Fujimori en elecciones presidenciales en Perú. Foto: Getty

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una ventaja mínima sobre Roberto Sánchez, aspirante de Juntos por el Perú, en la elección presidencial celebrada este domingo en aquel país.

De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 89% de las actas contabilizadas, Fujimori suma el 50.5% de los votos, equivalentes a 8.59 millones de sufragios, mientras que Sánchez registra el 49.4%, con alrededor de 8.40 millones de apoyos.

La diferencia entre ambos candidatos es cercana a un punto porcentual, en una de las contiendas más reñidas de los últimos años en el país sudamericano.

Keiko Fujimori a la delantera por corto margen

Hasta el último reporte oficial del ONPE, a las 04:00 horas locales, así se encuentra la contienda presidencial tras el 90% de las actas escrutadas:

Keiko Fujimori: 50.5% de los votos

Roberto Sánchez: 49.4% de los votos

Más de 27 millones de ciudadanos estaban convocados a las urnas, incluidos 1.2 millones de peruanos residentes en el extranjero.

¿Dónde ganó cada candidato?

Los resultados preliminares muestran una división territorial del voto. Por ejemplo, Fujimori obtuvo ventaja en importantes centros urbanos como Lima y Cuzco, mientras que Sánchez logró mejores resultados en regiones del centro, sur y este del país, especialmente en zonas rurales, de selva y sierra que históricamente han cuestionado el centralismo político.

Por su parte, la candidata de Fuerza Popular concentró su respaldo principalmente en la costa peruana.

Conteo rápido apunta a empate técnico

Mientras continúa el escrutinio oficial, el conteo rápido de la consultora Ipsos refleja un escenario distinto y coloca a ambos aspirantes en un empate técnico.

Según esa medición:

Roberto Sánchez: 50.3%

Keiko Fujimori: 49.7%

Ante estos datos, Fujimori pidió esperar los resultados oficiales y consideró que sería prematuro declarar un ganador con base en una muestra parcial.

Por su parte, Sánchez aseguró que la tendencia podría representar una recuperación de la democracia en Perú y llamó a respetar la voluntad popular.

Autoridades descartan fraude

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que el proceso electoral se desarrolló con normalidad y rechazó las acusaciones de irregularidades. “No ha habido fraude”, sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa, al asegurar que la jornada electoral fue llevada a cabo conforme a los procedimientos establecidos.

De este modo, el resultado definitivo dependerá del cómputo final de las actas pendientes, mientras el país permanece atento a una elección que podría definirse por un margen muy reducido.

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