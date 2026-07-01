Venezuela supera los 2 mil muertos por los sismos, según el nuevo balance

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También se cuentan a más de 12 mil damnificados. Foto: AFP

Mientras continúan las labores de búsqueda y atención a las personas afectadas por los terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, las autoridades actualizaron el saldo de la tragedia: 2 mil 295 personas muertas, 11 mil 267 heridas y miles permanecen desplazadas por los daños en sus viviendas.

El nuevo balance fue presentado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien informó que las autoridades mantienen la instalación de campamentos temporales y la atención a las familias que perdieron su patrimonio, mientras los equipos de emergencia siguen trabajando en las zonas más afectadas.

Sube a 2 mil 295 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Durante una conferencia, Jorge Rodríguez informó que el número de víctimas mortales aumentó a 2 mil 295 personas, mientras que 11 mil 267 resultaron lesionadas.

Además, detalló que 12 mil 841 personas permanecen damnificadas, por lo que el Gobierno continúa habilitando campamentos temporales en Caracas y el estado de La Guaira para recibir a quienes perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas.

El funcionario agregó que, considerando tanto a las personas lesionadas como a quienes sufrieron daños materiales o psicológicos, el total de afectados asciende a 26 mil 403 personas.

“Al día de hoy se contabilizan 2 mil 295 personas fallecidas, 11 mil 267 resultaron lesionadas”, informó Jorge Rodríguez.

Miles de personas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica

En medio de la emergencia, Rodríguez destacó que una parte importante de los lesionados ya logró recuperarse.

Según el balance oficial, 17 mil 26 personas recibieron atención médica, de las cuales 4 mil 565 requirieron hospitalización. Sin embargo, aseguró que 13 mil 942 pacientes ya fueron dados de alta, al presentar una evolución favorable.

“Tenemos casi 14 mil personas que ya están fuera de cualquier tipo de peligro y se encuentran ya dadas de alta”, señaló.

Continúan los apoyos para las familias afectadas

Las autoridades venezolanas también informaron que la atención humanitaria continúa en las zonas dañadas por los sismos.

De acuerdo con el reporte oficial:

81 mil 589 familias han recibido algún tipo de apoyo

han recibido algún tipo de apoyo Se distribuyeron 8 millones 893 mil kilogramos de alimentos

También fueron entregadas 27 mil 714 bolsas de comida de manera directa

Mientras tanto, brigadas de rescate, personal médico y voluntarios continúan trabajando para localizar personas desaparecidas y brindar asistencia a quienes permanecen en los refugios temporales, en una de las mayores emergencias registradas recientemente en el país.

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