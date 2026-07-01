Venezuela no pierde la esperanza: rescatistas siguen buscando sobrevivientes entre los escombros

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Las labores de rescate continúan en La Guaira y Caracas tras el doble terremoto del 24 de junio, mientras organismos internacionales, equipos de búsqueda de distintos países y autoridades mantienen la búsqueda de sobrevivientes y la recuperación de víctimas. Al mismo tiempo, la llegada de ayuda humanitaria y el riesgo que representan las lluvias para las tareas de emergencia marcan la situación en las zonas afectadas.

El corresponsal Carlos Velásquez informó, en “A las Nueve en Uno”, que las tareas de búsqueda siguen activas tanto en esa entidad como en la capital venezolana.

“Aquí todavía continúan lo que son las labores de rescate, no sólo en el estado de La Guaira, también acá en Caracas continúan las labores de rescate de personas con vida, porque no se pierden las esperanzas de encontrar personas con vida, pero también de los cuerpos de las personas que lamentablemente resultaron fallecidas tras quedar atrapadas bajo los escombros por el colapso de los edificios que resultaron afectados por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio”, explicó Velásquez.

Llegan camas, organismos internacionales y rescatistas de varios países

El periodista relató que visitó uno de los principales refugios de la región litoral, donde observó la llegada de apoyo humanitario.

Indicó que al sitio arribaban 250 literas, equivalentes a 500 camas, además de la participación de la Organización Mundial de Alimentación, UNICEF y diversos organismos internacionales.

También reportó la presencia de rescatistas provenientes de Estados Unidos, México, España, Colombia y El Salvador, quienes colaboran en la búsqueda de sobrevivientes y en la recuperación de cuerpos.

Respecto al manejo de las víctimas, explicó que observó el procedimiento aplicado tras recuperar dos cuerpos.

“Justamente el día de ayer vi cómo sacaban dos cuerpos debajo de los escombros y en el procedimiento, obviamente, le colocaron como una bolsa blanca; después, cal para frenar el proceso de descomposición o que el olor no se expandiera, sin embargo, el olor en el estado La Guaira, especialmente en las zonas duramente afectadas, es bastante fuerte, así que las personas que están laborando allí utilizan guantes, tapabocas, incluso uno, la prensa debe utilizar tapaboca porque el olor es bastante fuerte debido a la descomposición de los cuerpos”, compartió.

Sobre el riesgo sanitario: “Los cadáveres no son un foco de infección”

Ante las alertas sanitarias, Carlos Velásquez citó información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para explicar que existe desinformación sobre los riesgos asociados a los cuerpos recuperados.

“De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los cadáveres no son un foco de infección, porque no representan una gran amenaza. Bien, el efecto de infección o el peligro está si el fluido que bota el cadáver o las heces fecales caen en el agua y la persona consume esa agua. Por eso es que se recomienda a las personas de las zonas afectadas tomar agua potable y no tomar agua directamente del grifo. De hacerlo, tiene que hervirla muy bien para evitar algún tipo de infección”.

Añadió que, según la OMS, el riesgo cambia únicamente cuando la persona falleció por enfermedades altamente contagiosas.

“La OMS también menciona que el cadáver puede ser un riesgo de infección si la persona en vida o la causa de su muerte fue por enfermedades altamente contagiosas, como es el caso del cólera o el ébola. Hasta ahora eso en La Guaira no ha pasado. Esperemos que no pase y quizás es muy pronto para adelantarnos a hablar sobre una epidemia”, afirmó.

Asimismo, señaló que quienes tienen contacto directo con los cuerpos deben mantener medidas de higiene.

Persisten esperanzas de encontrar sobrevivientes

El corresponsal explicó que algunos edificios ya fueron clasificados por los equipos de rescate mediante marcas de colores, aunque todavía existen inmuebles donde continúan las labores de búsqueda.

“Los rescatistas no dejan de trabajar, no dejan de unir esfuerzos para recuperar, así sean, los cuerpos de las víctimas. Ahora bien, las esperanzas son las últimas que se pierden, dicen los mismos rescatistas, porque incluso, repito, no es por adular, pero los rescatistas de México han dicho que una persona se puede encontrar con vida después de los 10 días”, señaló.

También relató que algunos sobrevivientes han sido localizados varios días después del sismo, aunque algunos fallecieron tras ser rescatados.

Caracas comienza a recuperar actividades mientras persiste la emergencia

De acuerdo con el reporte, algunas actividades han comenzado a normalizarse en Caracas. Velásquez indicó que algunos comercios han reabierto de manera gradual, mientras el Metro de Caracas y el transporte público operan con normalidad. Sin embargo, explicó que numerosos damnificados permanecen en refugios mientras esperan que sus edificios sean evaluados para determinar si son habitables o si deberán ser reubicados.

Finalmente, el corresponsal advirtió que la temporada de lluvias representa un desafío adicional para los trabajos de emergencia.

“Hace dos noches llovió bastante fuerte acá en la ciudad de Caracas y también en el litoral central, lo que complicó bastante. Ya aquí en Venezuela estamos en el tema, en la temporada que llamamos acá invierno, vienen tormentas eléctricas, las tormentas son más frecuentes y empieza, pues, lo que es la lluvia”, dijo.

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