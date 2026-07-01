A una semana de los terremotos en Venezuela: buscan a sobrevivientes entre el hambre y crisis médica

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Cada día disminuye la posibilidad de encontrar personas con vida. Foto: AFP.

Este miércoles 1 de julio se cumple una semana del doble terremoto que devastó Caracas y La Guaira, en Venezuela, dejando mil 943 muertos y casi 50 mil desaparecidos. Las labores de rescate continúan ante un sombrío escenario marcado por el hambre y la crisis médica.

Un doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 azotó a Caracas y La Guaira, lo que desató una inmediata emergencia nacional en el país petrolero durante el 24 de junio.

El gobierno venezolano actualizó la cifra a mil 943 personas muertas hasta el pasado 30 de junio.

WATCH: New angle captures the catastrophic collapse of four buildings during the deadly earthquakes in La Guaira, Venezuela, as the death toll climbs to 1,943. pic.twitter.com/ibO7GXMQSP — Breaking911 (@Breaking911) July 1, 2026

A una semana de los terremotos, las morgues de Caracas y La Guaira se encuentran rebasadas, con carteles de búsqueda en los exteriores que colocaron las familias para identificar a sus seres queridos en Venezuela, de acuerdo con AFP.

En este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entregará 10 mil bolsas mortuorias que servirán para el manejo de los cuerpos.

Asimismo, la NASA calculó que había alrededor de 58 mil edificios dañados o destruidos. Los daños materiales podrían ser de 6 mil 700 millones de dólares, lo equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, estimó la ONU.

Para este miércoles, el cielo se tiñó de rojo en Venezuela, posiblemente por el “candilazo”, un fenómeno natural que ocurre por la dispersión de luz en la atmósfera.

🇻🇪 | En Venezuela el cielo se tiñó de rojo. pic.twitter.com/CHBIV9yz3e — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 1, 2026

Sigue la búsqueda de sobrevivientes ante bajas probabilidades

A una semana de los terremotos, Venezuela busca desesperadamente a sus sobrevivientes, en un momento donde la ONU calculó que existen alrededor de 50 mil personas bajo condición de desaparecidas desde el incidente.

Sin embargo, el gobierno venezolano no ha reconocido formalmente estas cifras. En cambio, asegura que en La Guaira había alrededor de 30 mil personas el día de los sismos, de las cuales, 6 mil 461 fueron rescatadas, mientras que 13 mil salieron de los escombros por cuenta propia o con ayuda de familiares.

🌅 En medio de la tensión que vive Venezuela tras los terremotos, cientos de personas reportaron un intenso cielo rojo que despertó preocupación. Sin embargo, expertos explican que se trata de un “candilazo”, un fenómeno natural que ocurre durante atardeceres intensos por la… pic.twitter.com/p4WyHPGZZK — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 1, 2026

Los rescatistas nacionales e internacionales mantienen las labores de búsqueda pese a que cada día disminuyen las posibilidades de encontrar a más personas vivas entre los escombros.

Sin embargo, mantienen la esperanza ante hechos insólitos como encontrar con vida a un niño de tres años, atrapado entre los escombros.

📍La Guaira cuatro dias después… Pero todavía hay vida latiendo ahí debajo.#Venezuela #TerremotoVE pic.twitter.com/GI6AcVZt8m — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 1, 2026

Actualmente, existen más de 2 mil rescatistas y 160 perros, que forman parte de 40 equipos especializados enviados por 27 países.

Escasez de comida y enfermedades a una semana de los terremotos en Venezuela



A esta crisis, se suma una creciente tensión en La Guaira, debido a la escasez de comida “generalizada” y de servicios básicos, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

“Aquí dan provisiones pero a veces se matan por la comida (…), esto es como una gallera (…), ayer se entraron a golpes, es una locura”, dijo Daniela Armas, una habitante de la región, a la AFP.

Por otra parte, la ONU destacó que casi 8 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria.

Volver a nacer… Vean la cara de este joven. 🥹😢😭 Gracias a todos los rescatistas, gracias, gracias, gracias…



Por el mismo lugar que en su momento salió KATARA también salió este joven después de muchas horas de rescate



Edificio OPP26



Esfuerzo realizado por protección… pic.twitter.com/fVVMCeBWW3 — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 30, 2026

Ante las necesidades, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU solicitó a la comunidad internacional 50 millones de dólares para alimentar a unas 500 mil venezolanos durante tres meses.

Por otra parte, el colapso de los servicios médicos podría derivar en un riesgo de pandemia o proliferación de otras enfermedades.

La “presión extrema” sobre los servicios sanitarios abre la posibilidad de brotes de enfermedades como el sarampión, difteria y tos ferina, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Testimonios de la crisis en Venezuela

Una familia busca a Soraida Torrealba entre las ruinas del edificio donde vivía en La Guaira.

“Siento que estoy atada de manos porque no la encuentro, no sé nada de ella”, declaró su hermana Rosanna Luna, de 44 años, a la AFP.

⚽ https://t.co/u7lQ1tngtp 👉 Un entrenador convirtió un campamento de damnificados por los devastadores terremotos en #Venezuela en una cancha de fútbol improvisada para ayudar a los niños. pic.twitter.com/GcHWeOYSUh — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 1, 2026

Como ella, cientos de familias que suben fotos de niños, ancianos y parejas con nombres y descripciones en las redes sociales.

En la devastación también cabe la esperanza. Juan Cordero, un técnico de futbol aficionado, jugaba con un grupo de niños en un campamento improvisado en Catia La Mar, distrayendo aunque sea por unos minutos de la catástrofe.

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