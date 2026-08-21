Díaz-Canel afirma que Cuba saldrá victoriosa ante nuevas sanciones de EE. UU.

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Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: AFP

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la isla “saldrá victoriosa” del bloqueo de Estados Unidos, luego de que Washington anunciara nuevas sanciones contra personas y entidades cubanas. El mandatario aseguró que su gobierno resistirá la presión económica y criticó las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Díaz-Canel reaccionó este jueves a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba y acusó a Washington de buscar afectar a quienes, según dijo, trabajan al servicio de la isla. El presidente cubano publicó su mensaje en redes sociales después de conocerse el anuncio de las autoridades estadounidenses.

Los verdugos parecen haber escogido los jueves para hacer públicas sus listas negras con nombres de personas e instituciones cuyo único delito es servir a #Cuba, enfrentando el #BloqueoGenocida.



Sabremos resistir y vencer. Y EE.UU quedará en la vergonzosa lista de genocidas. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 21, 2026

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de Estados Unidos

El mandatario cubano calificó las medidas como parte del bloqueo contra Cuba y aseguró que su país mantendrá su posición frente a la presión de Washington. “Sabremos resistir y vencer”, afirmó, mientras acusó a Estados Unidos de mantener una política de presión contra la isla.

El presidente cubano señaló además que las personas y organizaciones incluidas en las listas estadounidenses son sancionadas por servir a Cuba.

EE. UU. sanciona a tres personas y nueve entidades cubanas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra tres personas y nueve empresas y entidades de Cuba. Entre los organismos sancionados se encuentra el Ministerio de Construcción. También fueron incluidas cuatro empresas relacionadas con los sectores metalúrgico y minero.

Las compañías señaladas por Washington son:

Acinox Comercial

Geominsal

Metalcuba

Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara

De acuerdo con Estados Unidos, estas empresas operan en beneficio del gobierno cubano.

Gobierno de Cuba acusa impacto en la economía

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que las nuevas sanciones forman parte de un supuesto propósito de Estados Unidos para dañar la economía de la isla e impedir que las autoridades garanticen servicios básicos a la población.

Washington también declaró una emergencia relacionada con una supuesta amenaza a su seguridad nacional, medida que, de acuerdo con la información difundida, ha agravado la escasez de combustible en la isla.

De esta forma, el gobierno cubano mantiene su rechazo a las medidas estadounidenses, mientras Washington sostiene su política de presión económica contra La Habana.

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