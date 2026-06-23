Italia declara la alerta roja por calor

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Alerta roja por calor en 15 ciudades, entre ellas Roma y Milán. FOTO: Getty

El Ministerio de Salud de Italia declaró el martes la alerta roja por calor en 15 ciudades, entre ellas Roma y Milán, y advirtió que el número aumentará a 16 el miércoles.

El oeste de Europa afronta un episodio de calor extremo. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

Una ola de calor está abrasando varios países europeos y en Francia las altas temperaturas, que rondan los 40 ºC, obligaron a suspender clases, cancelar trenes y anular eventos.

Se trata de la segunda ola de calor para millones de europeos en menos de un mes.

Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

El lunes, dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados muertos dentro del auto de su familia en Carpentras, en el sureste de Francia, y la principal hipótesis del fallecimiento es “la ola de calor”.

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