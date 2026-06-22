Keir Starmer: por qué renunció como primer ministro de Reino Unido y quién lo sustituiría

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Keir Starmer comenzó a perder respaldo desde el 2024. Foto: AFP

Keir Starmer anunció su dimisión como primer ministro de Reino Unido, tras meses de presión dentro del Partido Laboral y ante la popularidad de Andy Burnham, quien se perfila como sucesor.

Este lunes, informó que se mantendrá al frente del gobierno mientras su partido inicia el proceso para elegir a un nuevo líder, quien asumirá como primer ministro.

“Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista”, dijo Keir Starmer.

La sucesión iniciará en julio y terminaría a finales de septiembre con el Congreso del Partido Laborista en Liverpool, de acuerdo con AFP.

Britain's Prime Minister Keir Starmer says he will resign, with a new leader to be in place by the time parliament returns in September, paving the way for Britain to have its seventh leader in 10 years. Live updates here: https://t.co/RQhRo6r4DP pic.twitter.com/kOLkkClIYm — Reuters (@Reuters) June 22, 2026

¿Por qué dimitió Keir Starmer?

Con su llegada como primer ministro, Keir Starmer terminó con 14 años de gobiernos conservadores en Reino Unido en julio del 2024, de acuerdo con la AFP.

Sin embargo, su popularidad comenzó a caer por escándalos y en el contexto de una economía estancada y con aumento del coste de vida.

El primer ministro nombró a Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con Jeffrey Epstein. Además, comenzó a perder respaldo como principal representante del Partido Laborista, con voces que comenzaron a exigir su salida.

Los reclamos aumentaron en mayo, después de que el Partido Laborista perdió alrededor de mil 500 concejales en las elecciones municipales, toda vez que varios ministros dimitieron.

El respaldo a Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido fue cayendo mientras aumentaba la popularidad de Andy Burnham, quien se perfila como sucesor. Encuestas destacan que era el político más reconocido hasta el momento.

Andy Burnham, el favorito para la sucesión

El izquierdista Andy Burnham figura como el principal perfil para ocupar el cargo de primer ministro de Reino Unido, pues confirmó su interés por el cargo apenas Keir Starmer anunció su dimisión.

Andy Burnham ejerció como alcalde de Manchester hasta el 19 de junio pasado, cuando consiguió un escaño como diputado en una elección legislativa parcial en el norte de Inglaterra: el primer paso para llegar a primer ministro del Partido Laboral.

Wes Streeting, exministro de Salud, era otro de los favoritos para suceder a Keir Starmer. Sin embargo, este lunes manifestó su respaldo a Andy Burnham. Este repentino apoyo causó sorpresa, considerando que Wes Streeting pertenece al ala de derecha del partido.

“Podemos ayudarle a impulsar el cambio que nuestro partido y nuestro país necesitan. Esa es la decisión que he tomado, y espero que todos apoyen también a Andy”, publicó en X.

De esa forma, el exalcalde del Gran Manchester ha quedado como el principal perfil del Partido Laborista, por lo que podría asumir como primer ministro sin necesidad de una elección.

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