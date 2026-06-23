La del domingo fue la elección más concurrida y cerrada de la historia de Colombia

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Foto: AFP

Colombia vivió una jornada electoral histórica con la victoria del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, en una elección que dejó una diferencia menor al uno por ciento entre los dos aspirantes y que derivó en protestas en ciudades como Bogotá y Cali.

De acuerdo con el reporte presentado por María Camila Castro, de Red+ Noticias, la elección registró la participación más alta en la historia del país, con cerca de 25 millones de colombianos que acudieron a las urnas.

Según el conteo preliminar difundido al cierre de la jornada, Abelardo de la Espriella obtuvo más de 12 millones 900 mil votos, mientras que Iván Cepeda alcanzó alrededor de 12 millones 700 mil sufragios. La diferencia entre ambos candidatos fue de aproximadamente 247 mil votos, equivalente a menos del uno por ciento del total, convirtiéndose en la elección presidencial más cerrada registrada en Colombia.

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Tras conocerse el resultado preliminar, Iván Cepeda señaló que reconoce el conteo inicial, aunque sostuvo que este resultado no tiene carácter vinculante y afirmó que esperará el resultado oficial del escrutinio.

Posteriormente, Abelardo de la Espriella emitió un mensaje desde Barranquilla con un llamado a la conciliación y aseguró que respetará el papel de la oposición durante su gobierno.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro reiteró durante distintos momentos de la jornada electoral que reconocerá el resultado certificado por las autoridades judiciales encargadas del proceso.

Durante la cobertura también se mencionó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría señalado en entrevistas recientes que su respaldo pudo influir en el resultado electoral de De la Espriella.

Mientras continúa el proceso oficial de certificación de votos, las manifestaciones registradas en distintas ciudades reflejan el clima político posterior a una de las elecciones más competidas en la historia reciente de Colombia.

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