Difunden audios inéditos de Biden; habla de documentos clasificados, problemas de memoria y Obama

GENERANDO AUDIO...

Salen a la luz audios de Joe Biden sobre documentos clasificados. Foto: AFP.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó audios inéditos del expresidente Joe Biden, en los que hace referencias a documentos clasificados, reconoce dificultades para recordar algunos hechos y habla sobre temas políticos durante conversacionescon el escritor de sus memorias. Las grabaciones, en las que también revela diferencias con el expresidente Barack Obama, forman parte de la investigación sobre el manejo de información confidencial y fueron difundidas tras una disputa legal que se prolongó por varios años. La publicación de los audios ocurre después de que el expresidente intentara impedir su difusión.

🚨 The D.C. Circuit has allowed DOJ to release audio recordings and transcripts of former President Biden obtained during Special Counsel Robert Hur's classified documents investigation, dissolving its temporary administrative injunction in the Heritage Foundation's FOIA case. pic.twitter.com/SnR2C6UAk0 — SCOTUS Wire (@scotus_wire) July 27, 2026

¿Qué revelan los audios inéditos de Joe Biden?

Las grabaciones parecen respaldar parte de las conclusiones presentadas en 2024 por el entonces fiscal especial Robert Hur, quien señaló que Biden conservó documentos clasificados tras dejar la vicepresidencia y presentó problemas de memoria durante las entrevistas.

Los fragmentos fueron publicados por el Oversight Project, organización de tendencia conservadora, y corresponden a entrevistas realizadas entre Joe Biden y el escritor Mark Lewis Zwonitzer, quien colaboró en la elaboración de sus memorias.

Audio recordings that former President Joe Biden fought for years to keep private have now been released. CBS News received two hours of audio recordings, from roughly 70 hours of tapes cited in a 2024 special counsel's report, which said Biden kept volumes of notes at his home. pic.twitter.com/3wm9I6T0Lp — BùTtęrß Tøó 🇺🇸 (@ButtersToo2) July 28, 2026

Biden encuentra material clasificado

Uno de los momentos más relevantes ocurre cuando Biden hace referencia al hallazgo de información sensible.

“Acabo de encontrar todo el material clasificado abajo.”

En otro momento añade:

“Esto me recordó algo que ocurrió al principio, alrededor de 2009, cuando encontré todo el material clasificado.”

Además, durante la conversación se escucha advertencias sobre el contenido de algunos documentos.

“Parte de esto puede ser clasificado. Ten cuidado.”

También se identifican frases como:

“Después aparece información clasificada.”

y

“Esto es información clasificada.”

Biden reconoce dificultades para recordar algunos hechos

Las grabaciones también incluyen varios momentos en los que el entonces presidente muestra vacilaciones sobre fechas, lugares y detalles específicos.

Entre las frases difundidas destacan:

“No recuerdo cuándo.”

“No recuerdo dónde hizo ese famoso comentario.”

“No recuerdo exactamente cuáles eran esos ocho puntos.”

Estas expresiones fueron uno de los elementos citados por Robert Hur al describir las dificultades de memoria observadas durante la investigación.

Los audios incluyen opiniones sobre Hillary Clinton, Bernie Sanders y Barack Obama

Las conversaciones con su escritor fantasma también contienen valoraciones políticas sobre figuras del Partido Demócrata.

Sobre Hillary Clinton, Biden afirmó:

“Hillary genera división.”

Mientras que sobre Bernie Sanders comentó:

“Bernie es demasiado iracundo.”

En otro momento habló sobre sí mismo.

“Tienes la capacidad de ser unificador, una habilidad que inspira confianza.”

Y añadió:

“Eres la persona más auténtica de Estados Unidos para hablarle a la clase media.”

Las grabaciones también contienen comentarios sobre el entonces presidente Barack Obama.

“Barack solía enfadarse conmigo.”

Asimismo, lanzó una crítica a algunas decisiones durante esa administración.

“Siempre llegaba al lugar correcto, pero un día tarde y con poco dinero.”

Los audios muestran cómo Biden almacenaba notas y documentos

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la forma en que Biden describió el registro de reuniones y conversaciones oficiales.

Durante las entrevistas aseguró:

“Tengo notas extensas.” “Ni siquiera sabían que tengo esto.” afirmó Biden.

Además explicó el método que utilizaba para conservar información.

“Después de cada almuerzo con el presidente, llamaba y dictaba un resumen detallado de la conversación.”

Y agregó:

“Antes de cada reunión preparaba una de mis tarjetas.”

En otro fragmento reconoció dónde permanecían parte de esos registros.

“Tenía todas esas cosas en casa, en una caja fuerte.”

También habló sobre Irak, Afganistán, Siria e ISIS

Los audios incluyen reflexiones sobre política exterior y decisiones tomadas durante la administración Obama.

Respecto a Afganistán recordó:

“Le escribí al presidente un memorando manuscrito de cuarenta páginas argumentando en contra del despliegue de tropas adicionales.”

Sobre Irak expresó:

“No sé si podemos tener un Irak unificado.”

Mientras que acerca del grupo Estado Islámico señaló:

“Debemos mantener a ISIS en perspectiva.”

También hizo referencia al conflicto en Siria.

“Necesitamos pensar en el futuro de Siria.”

La publicación de las grabaciones reavivó el debate sobre el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente y las conclusiones alcanzadas durante la investigación federal que derivó en el informe presentado por el fiscal especial Robert Hur en 2024.

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