Exesposa del líder de Los Cuinis se declara culpable en EE. UU.

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Foto: Getty

Una mujer identificada como Wendy Dalaithy Amaral Arevalo, señalada como exesposa y actual pareja de un líder de Los Cuinis, se declaró culpable en Estados Unidos por violar sanciones antidrogas al realizar pagos por más de 504 mil dólares a una academia en Florida, informó el Departamento de Justicia. El caso forma parte de la iniciativa Homeland Security Task Force (HSTF) contra organizaciones criminales transnacionales.

La dependencia estadounidense indicó que Amaral Arevalo, de 45 años y originaria de México, aceptó haber infringido la Ley Kingpin, que prohíbe a personas sancionadas por narcotráfico realizar operaciones dentro del sistema financiero de Estados Unidos.

Ex-Wife of Cartel Leader Pleads Guilty to Criminal Violation of the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act



"The Criminal Division will use every tool available to dismantle drug cartels, protect the American people, and ensure financial transactions in the United States are… pic.twitter.com/KiD3SGrt7f — Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 28, 2026

¿Por qué se declaró culpable la pareja de un líder de Los Cuinis?

De acuerdo con documentos judiciales, la acusada fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desde el 19 de agosto de 2015, por colaborar con las actividades de Los Cuinis, organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pese a esa restricción, celebró contratos con IMG Academy, una escuela y centro de entrenamiento deportivo en Bradenton, Florida, donde estudiaba uno de sus hijos. Según la investigación, gestionó 504 mil 497.48 dólares en pagos de colegiatura.

Además, el Departamento de Justicia recordó que Gerardo González Valencia, exesposo y actual pareja de Amaral Arevalo, fue sentenciado el 21 de julio de 2023 a cadena perpetua por conspirar para distribuir grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos.

EE. UU. advierte que perseguirá las finanzas del CJNG

El Departamento de Justicia señaló que la Ley Kingpin busca impedir que narcotraficantes y sus colaboradores utilicen instituciones financieras estadounidenses para mover recursos provenientes del narcotráfico.

La DEA afirmó que el caso demuestra el alcance de las redes financieras ligadas al CJNG, organización que el Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

Amaral Arevalo enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares. Su sentencia fue programada para el 2 de diciembre.

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