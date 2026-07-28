De aliados a romper relaciones diplomáticas: ¿qué cambia entre México y Perú con Keiko Fujimori?

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México y Perú. Foto: AFP.

Keiko Fujimori asumió este martes 28 de julio de 2026 la Presidencia de Perú para un periodo de cinco años, en un momento en que México y el país sudamericano buscan reconstruir sus relaciones diplomáticas, luego de pasar de ser aliados políticos y comerciales a romper oficialmente sus vínculos en 2025.

La llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia marca una nueva etapa tras el deterioro de la relación entre México y Perú, que pasó de una estrecha cooperación política y comercial a la ruptura de sus relaciones diplomáticas, después de una serie de diferencias derivadas de la crisis política peruana, la destitución del entonces presidente Pedro Castillo y el asilo que el Gobierno de México otorgó a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Así pasaron México y Perú de aliados a romper relaciones diplomáticas

Antes del rompimiento, México y Perú mantenían una relación política y comercial respaldada por distintos mecanismos de integración regional.

Entre los principales espacios de cooperación destacaban:

La participación conjunta en la Alianza del Pacífico

El fortalecimiento del intercambio económico entre ambas naciones

La coordinación en temas regionales y de política exterior

El escenario cambió tras la crisis política registrada en Perú a finales de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso después de intentar disolver el Poder Legislativo e instaurar un gobierno de excepción.

A partir de esos hechos surgieron diferencias entre ambos gobiernos respecto a la situación política peruana y al reconocimiento de las nuevas autoridades.

Posteriormente, uno de los temas que profundizó el desacuerdo fue el asilo concedido por México a la ex primera ministra Betssy Chávez, decisión que incrementó las diferencias diplomáticas entre ambos países.

Las tensiones se acrecentaron hasta el 3 de noviembre de 2025, cuando Perú rompió de manera unilateral las relaciones diplomáticas con México, al argumentar una presunta interferencia del gobierno mexicano en asuntos internos del país.

📄Comunicado Oficial 040-25: El Perú rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos Mexicanos.



👉https://t.co/iPtpjDjclU pic.twitter.com/wL4Utptlsw — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 3, 2025

En respuesta, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó y rechazó la decisión unilateral de Perú de romper las relaciones diplomáticas, al considerar que se trató de una respuesta a un acto legítimo y apegado al derecho internacional por parte de México.

COMUNICADO. "México lamenta y rechaza la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional de nuestro país".https://t.co/8y5sXCtAUP pic.twitter.com/qqcaCf0Y6C — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 4, 2025

Aunque el intercambio comercial y algunos mecanismos de cooperación continuaron operando mediante los canales correspondientes, la representación diplomática entre ambas naciones dejó de mantenerse en los términos en que funcionaba previamente.

¿Qué cambiará con la llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia de Perú?

Con el inicio del gobierno de Keiko Fujimori, ambos países podrían iniciar una nueva etapa en su relación bilateral, posibilidad que ambas partes han expresado con anterioridad

Una vez que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó a Keiko Fujimori como presidenta electa, la mandataria manifestó tener “toda la intención” de retomar las relaciones diplomáticas con México.

“De mi lado, habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México” Keiko Fujimori, presidenta de Perú.

La postura de México quedó fijada el 10 de julio, cuando, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Gobierno de México también busca retomar las relaciones diplomáticas con Perú.

“Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos. Y qué bueno que tenga deseos la presidenta electa de recuperar la relación con México” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Informó que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para establecer contacto con el nuevo Gobierno peruano y explorar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Dada sus declaraciones, yo le pedí al canciller que pudiera establecer la comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar para ver las particularidades de cómo recuperar la relación” Presidenta Claudia Sheinbaum.

De concretarse el acercamiento, ambos gobiernos podrían iniciar conversaciones para reconstruir los canales oficiales de diálogo después del rompimiento ocurrido en 2025.

El eventual restablecimiento permitiría retomar la interlocución diplomática entre México y Perú, además de fortalecer nuevamente la cooperación en temas políticos, económicos y regionales que durante años formaron parte de la agenda bilateral, incluida su participación en mecanismos de integración como la Alianza del Pacífico.

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