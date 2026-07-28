Ella es Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, la mexicana vinculada a Los Cuinis que se declaró culpable en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gob. de Estados Unidos

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo es una ciudadana mexicana identificada por las autoridades de Estados Unidos como exesposa y actual pareja de Gerardo González Valencia, uno de los líderes de Los Cuinis, organización criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombre aparece desde 2015 en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro estadounidense, por presuntamente brindar apoyo financiero a esa organización criminal.

Debido a esas sanciones, tenía prohibido realizar operaciones dentro del sistema financiero de Estados Unidos, lo cual no cumplió.

La acusación contra Wendy Dalaithy Amaral Arévalo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, este 28 de julio de 2026, Amaral Arévalo se declaró culpable de violar la Ley Kingpin, legislación creada para impedir que personas vinculadas con el narcotráfico utilicen el sistema financiero estadounidense.

De acuerdo con los documentos judiciales, pese a las restricciones impuestas por la OFAC, contrató los servicios de IMG Academy, un centro educativo y de entrenamiento deportivo ubicado en Bradenton, Florida, donde estudiaba uno de sus hijos.

La investigación sostiene que gestionó pagos por 504 mil 497.48 dólares en colegiaturas, transacciones que las autoridades consideran ilegales porque, al estar sancionada, no podía celebrar operaciones económicas en Estados Unidos.

Su relación con Los Cuinis

Las autoridades estadounidenses señalan que Amaral Arévalo mantiene una relación con Gerardo González Valencia, identificado como integrante de Los Cuinis, grupo señalado por Estados Unidos como aliado del CJNG.

El Departamento de Justicia recuerda que González Valencia fue sentenciado en julio de 2023 a cadena perpetua tras declararse culpable de conspirar para distribuir grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos.

También aparecen empresas y propiedades sancionadas

Los registros de la OFAC vinculan a Wendy Amaral Arévalo con diversas empresas y activos incluidos en el mismo esquema de sanciones, entre ellos:

Hotelito Desconocido

W&G Arquitectos, S.A. de C.V.

HD Collection, S.A. de C.V.

Tras aceptar su responsabilidad, Amaral Arévalo enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión, además de una multa de hasta 10 millones de dólares.

La audiencia para conocer su sentencia quedó programada para el 2 de diciembre de 2026.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.