Francia, Australia y más países que restringen las redes sociales a niños y adolescentes

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Foto: AFP

La lista de países que restringen el acceso de menores de edad a las redes sociales sigue creciendo. El caso más reciente es Francia, cuyo Parlamento aprobó este 21 de julio de 2026 una ley que impedirá a los menores de 15 años abrir y mantener cuentas en plataformas digitales, una medida que el presidente Emmanuel Macron calificó como un paso para proteger a niños y adolescentes.

Con esta decisión, Francia se incorpora a un grupo de naciones que ya aplican prohibiciones similares o que han iniciado procesos legislativos para limitar el uso de redes sociales entre menores, principalmente fijando edades mínimas de 15 o 16 años y trasladando a las plataformas la responsabilidad de verificar la edad de sus usuarios.

Francia fija el límite en 15 años

En Francia, el proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional tras recibir previamente el respaldo del Senado.

La legislación contempla una implementación escalonada. A partir del 1 de septiembre de 2026, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. Posteriormente, desde enero de 2027, la prohibición alcanzará también las cuentas ya existentes.

La ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff, explicó que todas las personas deberán comprobar su edad para acceder a estas plataformas y que las empresas tecnológicas serán responsables de desarrollar mecanismos de verificación.

La norma también prevé excepciones para herramientas con fines educativos y para servicios como enciclopedias digitales. En plataformas como YouTube y WhatsApp, las verificaciones se concentrarán en las funciones equiparables a una red social, como comentarios, canales públicos y espacios para compartir contenido.

Australia fue el primer país en aplicar una prohibición total

Australia marcó un precedente mundial al activar, el 8 de diciembre de 2025, la primera prohibición nacional para menores de 16 años.

La medida obligó a plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Snapchat a bloquear las cuentas pertenecientes a adolescentes menores de esa edad mediante sistemas de verificación.

Entre las herramientas utilizadas se encuentran la validación mediante servicios bancarios externos y tecnologías de reconocimiento facial con inteligencia artificial para estimar la edad de los usuarios.

Posteriormente, el 27 de julio de 2026, el Gobierno australiano anunció un endurecimiento de la legislación. De acuerdo con AFP, las multas máximas por incumplimientos sistemáticos se duplicarán hasta alcanzar 99 millones de dólares australianos.

Además, el regulador eSafety investiga posibles incumplimientos por parte de Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube.

El primer ministro Anthony Albanese sostuvo que las grandes empresas tecnológicas “no están haciendo lo suficiente” para cumplir la legislación.

Indonesia excluyó a casi 70 millones de menores

El 28 de marzo de 2026 entró en vigor en Indonesia una norma que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años. De acuerdo con AFP, alrededor de 70 millones de niños y adolescentes quedaron sujetos a esta restricción.

La medida incluye plataformas consideradas de alto riesgo, entre ellas TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Roblox y Bigo Live.

La responsabilidad de impedir el acceso recae en las propias plataformas, que pueden enfrentar multas o incluso suspensiones si incumplen la normativa.

Emiratos Árabes Unidos también endurece el acceso digital

Otro país que adoptó restricciones es Emiratos Árabes Unidos. Según informó la agencia oficial WAM el 18 de junio de 2026, el Gobierno fijó en 15 años la edad mínima para crear y utilizar cuentas personales en redes sociales.

La resolución también impide que menores de esa edad participen en funciones como comentar, compartir publicaciones, unirse a grupos públicos o interactuar en espacios abiertos dentro de las plataformas.

Las autoridades podrán imponer advertencias, sanciones administrativas o incluso bloquear parcial o totalmente los servicios que incumplan la norma.

Turquía también aprobó restricciones

El Parlamento de Turquía aprobó el 22 de abril de 2026 una ley que impide a menores de 15 años crear cuentas en redes sociales.

De acuerdo con la agencia Anadolu y el canal NTV, la legislación obliga además a las plataformas digitales a implementar sistemas de verificación de edad antes de permitir el registro de nuevos usuarios.

La norma entrará en vigor seis meses después de su publicación oficial.

Más países preparan prohibiciones

Además de los mencionados, al menos una veintena de países ya aplica o prepara restricciones similares. Entre quienes ya cuentan con medidas vigentes aparecen:

Brasil

China

Indonesia

Malasia

Mientras tanto, otros gobiernos han anunciado proyectos o procesos legislativos para limitar el acceso de menores a las redes sociales, entre ellos:

Reino Unido

Grecia

Francia

Austria

Eslovenia

Alemania

Suecia

Dinamarca

Irlanda

Noruega

Canadá

India

Portugal

España

Italia

En la mayoría de los casos, las propuestas establecen una edad mínima de entre 15 y 16 años y obligan a las plataformas digitales a verificar la identidad y edad de sus usuarios antes de permitirles abrir o conservar una cuenta.

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