OMS declara 18 muertos y 134 casos confirmados de Ébola en el Congo; virus se expande a Uganda

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18 muertos y 134 contagios de ébola en Congo; se expande a Uganda. Foto: Getty

El brote de ébola en la República Democrática del Congo continúa creciendo y ya suma 18 personas fallecidas y 134 casos confirmados, según el más reciente balance de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La emergencia sanitaria también se ha extendido a Uganda, mientras cientos de casos y muertes sospechosas siguen bajo investigación.

La OMS advirtió que el brote “evoluciona rápidamente” y presenta un aumento en el número de contagios, su alcance geográfico y la transmisión transfronteriza. Además de los casos confirmados, las autoridades sanitarias analizan 906 casos sospechosos y 238 muertes posiblemente relacionadas con el virus.

Ébola avanza en Congo y cruza la frontera con Uganda

Desde el reporte publicado el 21 de mayo, la OMS confirmó 49 nuevos contagios y ocho fallecimientos adicionales. También se sumaron 160 casos sospechosos y 47 muertes bajo investigación durante la última semana.

La situación preocupa por la expansión del virus fuera de territorio congoleño. En Uganda, las autoridades sanitarias han reportado nueve casos confirmados, incluido un fallecimiento, además de 436 contactos identificados que permanecen bajo vigilancia.

A esto se suma un caso confirmado de un ciudadano de Estados Unidos que atendió pacientes en Congo y actualmente recibe atención médica en Alemania.

Ituri, el epicentro del brote de ébola

La provincia de Ituri concentra el 88% de los contagios confirmados en República Democrática del Congo, con 110 casos registrados.

Las zonas más afectadas son:

Bunia: 37 casos

Rwampara: 33 casos

Mongbwalu: 20 casos

Nyankunde: 10 casos

De las 18 muertes confirmadas en Congo, 11 corresponden a hombres y siete a mujeres.

Además, las autoridades sanitarias mantienen bajo seguimiento a 2 mil 635 personas que tuvieron contacto con casos confirmados en las provincias de Ituri y Kivu Norte.

Violencia complica la respuesta sanitaria

La OMS señaló que los equipos médicos enfrentan dificultades para contener el brote debido a problemas de seguridad, deficiencias en el rastreo de contactos y limitaciones en los sistemas de aislamiento y atención de pacientes.

Asimismo, el jefe de prensa del Servicio de Información de las Naciones Unidas en Ginebra, Rolando Gómez, alertó que la violencia en Ituri se ha agravado y dejó alrededor de 150 civiles muertos en los últimos días.

De este modo, las autoridades sanitarias internacionales continúan reforzando la vigilancia epidemiológica para evitar una mayor propagación del virus del ébola en la región.

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