“Cállate”: Trump arremete contra periodista de CNN

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Casa Blanca arremetieron contra la periodista de CNN, Kristen Holmes, luego de que preguntara por los comentarios sobre la relación del mandatario con su asistente ejecutiva Natalie Harp, de 35 años.

El intercambio ocurrió durante un evento en la Oficina Oval, donde Trump recibió a un adolescente salvavidas.

Donald Trump llama “irrespetuosa” a periodista de CNN

Trump calificó a Holmes como una persona “muy irrespetuosa”. Cuando la periodista intentó formular otra pregunta relacionada con Corea del Norte, el presidente respondió con nuevos ataques.

También la acusó de difundir “noticias falsas” y le pidió que guardara silencio.

“Eres una persona ruidosa y escandalosa, eres noticias falsas, cállate”. Trump a Holmes.

La cuenta Rapid Response de la Casa Blanca se sumó a las críticas. En X, señaló que Holmes utilizó el evento para criticar a un colaborador de Trump.

“@POTUS recibe a salvavidas heroico en el Despacho Oval y ella lo aprovecha como una oportunidad para lanzar una pulla barata sobre uno de los colaboradores del presidente Trump”. Cuenta de Rapid Response

.@KristenhCNN is a disgraceful, humiliating embarrassment to her alleged profession.@POTUS hosts a hero lifeguard in the Oval Office and she uses it as an opportunity to take a cheap shot about one of President Trump's staffers.



These scumbags are the lowest of the low. pic.twitter.com/oUrwbAtBfJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2026

¿Por qué cuestionaron a Trump sobre Natalie Harp?

Los comentarios sobre Natalie Harp surgieron después de que se conociera que fue una de las pocas asistentes que acompañaron a Trump durante un cambio secreto de avión Air Force One procedente de Turquía, en julio.

El senador demócrata Jon Ossoff, posible precandidato presidencial para 2028, mencionó a Harp durante un discurso y acusó a Trump de estar más interesado en construir su salón de baile y viajar con su asistente que en cumplir con sus funciones.

Además, el libro “Regime Change”, publicado este año por dos periodistas de The New York Times, señala que la lealtad de Harp hacia Trump incluye cartas personales. Una de ellas contiene una declaración de fuerte admiración hacia el presidente.

CNN respalda a Kristen Holmes

CNN respondió a los ataques contra su periodista y aseguró que las declaraciones de Trump y la Casa Blanca están “por debajo de la dignidad del cargo”.

La empresa dijo respaldar firmemente a Kristen Holmes y rechazó los señalamientos.

El intercambio elevó nuevamente la tensión entre Donald Trump y los medios de comunicación. La Casa Blanca mantuvo sus críticas a la periodista por la pregunta realizada durante el homenaje.

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