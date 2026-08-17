Hamás tendría 30 días para comenzar su desarme, asegura EE. UU.

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Jared Kushner se reunió con Benjamin Netanyahu. Fotos: AFP

Jared Kushner, enviado especial de Estados Unidos, aseguró este lunes que Hamás podría comenzar su desarme y avanzar en el plan de paz para Gaza en aproximadamente 30 días, aunque advirtió que será necesaria la cooperación de ambas partes.

Kushner habló desde Tel Aviv después de reunirse durante casi cuatro horas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien, dijo, tranquilizó sobre varios puntos de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Donald Trump.

Hamás podría comenzar su desarme en 30 días

El enviado estadounidense señaló que podría haber avances “en tan sólo 30 días”, con el posible inicio del retiro de algunas armas por parte de Hamás. También estimó que el proceso para rellenar los túneles de Gaza podría tomar entre 60 y 90 días.

“El progreso podría llegar muy pronto, pero necesitamos cooperación de ambas partes”, afirmó Kushner en declaraciones a Fox News.

El funcionario sostuvo que Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar la reconstrucción de Gaza, pero condicionó este proceso a la desmilitarización del territorio.

¿Qué plantea Estados Unidos para Gaza?

Kushner afirmó que Gaza no será reconstruida hasta que se concrete la desmilitarización, al considerar que no habría disposición para invertir recursos si existe el riesgo de que sean utilizados nuevamente por grupos armados.

También señaló que Estados Unidos no limitará el derecho de Israel a defenderse ante amenazas que considere inminentes.

El enviado planteó dos escenarios para los próximos meses. Según explicó, Hamás podría avanzar voluntariamente en el desarme durante los próximos 60 a 90 días.

De no hacerlo, Israel recibiría un mayor respaldo de Estados Unidos y otros países para continuar con las acciones necesarias para desarmar al grupo.

Kushner se reunió con Hamás en Egipto

La declaración de Kushner ocurre un día después de un encuentro poco habitual con una delegación de Hamás en Egipto.

De acuerdo con el enviado estadounidense, el grupo palestino se comprometió públicamente con el plan de paz impulsado por Washington y con el desarme.

Kushner también se reunió con Netanyahu, con quien mantiene una relación personal de varios años.

El Gobierno de Trump busca avanzar en los próximos días en los acuerdos relacionados con la seguridad, la desmilitarización y la reconstrucción de Gaza.

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